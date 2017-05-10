Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı!

Günümüzün teknolojik gelişmeleri ve sosyal hayatın giderek sosyal medya kullanımına dönmesiyle birlikte çocuk istismarının da şekli değişti. Birçok anne-baba, çocuklarını sosyal medya aracılığıyla istismar ettiklerinin farkında bile değil. Doğum fotoğrafçıları ve doktorları da bebeklerin doğum anlarını ve çıplak fotoğraflarını paylaşıyor. Bu bir istismar boyutu ve fotoğraflar çıplak olmasa da çocuğun kişilik haklarına aykırı bir durum. Ben de sosyal medyadaki istismarın boyutlarını Adana Barosu’ndan Sayın Avukat Ayşe Nur Karayel ile görüştüm.

Çocuk istismarı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanımlamaya göre, çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan tüm davranışlardır. İstismarın çocuk tarafından algılanması veya yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılmış olması şart değildir. Yetişkinler, çoğu zaman farkında olmayarak çocukları ve bebekleri istismar ediyorlar.

Sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımları bir istismar türü müdür?

Son zamanlarda hızla artan sosyal medyada çocukların çıplak fotoğraflarının paylaşılması, doğum anının

fotoğraflanması veya videosunun yayınlanması pek çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor.

Fotoğraf çıplak olmasa bile, bir bebeğin veya çocuğun sosyal medyada herkese açık şekildeki profillerde ya da hesapta pek çok yabancı varken paylaşılması istismara neden olabilir.

Hesaplarınızda yabancı hiç kimse olmasa bile bu riskin yine bittiğini söyleyemeyiz. Zira çocukları istismar edenlerin yüzde 80’e yakını çocuğun tanıdığı kişiler oluyor. Çocuk pornosu ve pedofili sürekli karşımıza çıkıyorken, bizler de minikleri bu mecralarda daha dikkatli korumalıyız.

Sosyal medya da bu tür paylaşımları yapanları uyardığımda, “Bu masum bir fotoğraf. Ne anlamlar çıkarıyorsun?” diye eleştiriyorlar...

Bu tür fotoğraflar, pek çok dalda hukuka aykırılık teşkil eder. Başta istismar olmak üzere, çocukların özel hayatının gizliliğinin ve kişilik haklarının ihlali söz konusudur. Çocukların ömür boyu tehditle ve şantajla karşı karşıya kalma ihtimalleri de yüksektir. Çıplak olsun veya olmasın, kişinin annesi-babası, yakın akrabası bile olsa çocuk fotoğraflarının paylaşılması hukuka aykırıdır.

Yıllar geçtikçe, bazı fotoğraflarımızı beğenmemeye başlar ve onları ya imha eder ya da saklarız. Bu durum da en doğal hakkımızdır. Çünkü kişinin unutulma hakkı vardır.

Unutulma hakkı nedir?

Kişisel verilerin korunmasında unutulma hakkı, en doğal haktır. Kişi, suç bile işlemiş olsa, belli şartlarda belli bir zaman dilimi geçtikten sonra, kanunlar kapsamında bile adli sicilinden ilgili suçun silinmesi veya arşive alınması söz konusudur.

Hâl böyleyken bir çocuğun fotoğrafının sonsuza kadar internet ortamında kalması, durumun sandığımızdan daha ciddi olduğunu gösterir.

Her türlü teşhir, istismardır ve istismar, gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse de ulusal mevzuatımızda yasaklanmıştır.

İstismar çocuğun yakını tarafından olursa cezada farklılık olur mu?

Cinsel istismar, çocuğun yakınları tarafından işlenirse (anne, baba, üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, bakıcı, öğretici, koruyucu aile, sağlık hizmeti veren gibi) bu suça verilecek ceza yarı oranda artırılır. Çünkü yakınlarının çocuğa ulaşması daha kolaydır. Suç işlemede kolaylıktan dolayı, daha ağır ceza verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda nasıl bir genelge yayınladı?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl düzenli olarak okullara gönderdiği genelgeyle sosyal medya hesaplarından çocukların gerek serbest zamanda, gerekse de sınıfta çekilen fotoğraflarının yayınlanmasını yasaklamamış; olması gerektiği şekilde, ders esnasında ve serbest zamandaki fotoğrafların bile paylaşılmasını yasaklamıştır.