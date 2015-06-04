Spor çocuğunuzun başarısını ve mutluluğunu artırır!

“Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz Olimpik Anne olmanın ve çocukları spora yönlendirmenin çocukların okul başarısını ve mutluluğunu artırmadaki önemini vurguladı ve Olimpik Anne Hareketini desteklediğini açıkladı”

Sevgili Anne Babalar;

Siz de çocuklarınızı spora teşvik edin, siz de Olimpik anne olun.

Sporun çocuğun hem fiziksel ve ruh sağlığına hem de tüm gelişim alanlarına sayısız faydası varken Türkiye’de sadece 10 çocuktan 1’i düzenli spor yaptığını biliyor musunuz? Bunu fark ve spora önem veren Anneler, Türkiye’de çocukların sporla büyümesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla P&G ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Olimpik Anneler sivil toplum hareketini başlatmış. Olimpik Anneler ‘ in ortak hedefleri ise; Türkiye’de çocuklarını sporla büyüten anne sayısını arttırmak.

Olimpik anne olmak ise çok kolay: ÇOCUĞUNA SPOR YAPTIRAN HER ANNE, OLİMPİK ANNE’DİR.Siz de çocuklarınızı spor yaptırarak büyütün ve bir Olimpik Anne olun. Bunun için çocuğunuzun yaşına ve bedenine en uygun sporu araştırarak onu doğru yönlendirmeniz çok önemlidir.

Peki neden Olimpik Anne olmalıyız? Yani neden çocuğumuz spor yaparak büyümelidir?

Araştırmalar sonuçları genel olarak düzenli spor yapan çocukların;

• Fiziksel olarak güçlendiğini ve daha sağlıklı oluğunu

• Hayatlarına kattıkları disiplin sayesinde derslerinde?başarıyı yakaladığını

• Kazandıkları özgüven sayesinde, geleceklerinin olumlu yönde etkilendiğini vurguluyor.

Biraz daha detaylardan bahsedersek öncelikle çocukların temel ihtiyacı Oyun ve harekettir. Çocuğun anne karnından itibaren ilk yaptığı şey “hareket etmektir”. Aslında bebek daha anne karnında harekete, spor yapmaya başlıyor ama biz sonradan çocuklarımıza sunduğumuz şartlarla çocukları pasif kalmaya yönlendiriyoruz.

Çocuğun temel ihtiyacı olan oyun ve hareket çocuğun tüm gelişim alanlarını etkiliyor: Zihinsel gelişim, fiziksel gelişim, duygusal ve sosyal gelişim. Çocuğun gelişimi bütünseldir. Birbirinden ayrılamaz. Yani sadece akademik ve zihinsel alanın gelişmesi çocuğun okul başarısını ya da hayattaki başarısını ve mutluluğu garantilemez. Ne yazık ki şuan ki şartlar çocukların sadece zihinsel gelişimi destekliyor.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen, Yazar

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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