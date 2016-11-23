SÜPER ANNELİK Mİ, YETERLİ ANNELİK Mİ?

“Yuvayı dişi kuş yapar” atasözünden de anlaşılacağı gibi annelere tarih boyunca taşıyacağından fazla sorumluluk verildi. Hem yuva yapar, hem çocuk doğurur, hem de evin işine bakar.

Bu da yetmez gibi son yıllarda ‘çalışan anne’ rolü de verildi.

Hem çocuk bakacak, hem evdeki işleri yapacak, hem de işe gidecek... Tüm bu görevleri yaparken bir de mükemmel olacak. Tabii bu arada anneler kendine bakmasını bir kenara bırakalım, kendilerini unutmuş durumdalar...

Mükemmel olmaya çalışmak

Son dönemde anneler kendilerine, “Nasıl yeterli olurum?” yerine, “Nasıl mükemmel olurum?” diye sormaya başladılar. Teknolojinin hayatımıza girmesi bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırırken, birçok sorunu da beraberinde getirdi ve çocuk yetiştirme konusunda bilgi kirliliği yarattı.

Sosyal medyanın anneler arasında sık kullanılması, çocuk yetiştirme tavsiyelerinin hızlıca yayılmasına, sonuç olarak ‘acaba ben iyi ve mükemmel bir anne miyim?’ kaygısının yaşanmasına neden oldu. Birçoğu, diğerlerini model alıp kendilerini eksik görmeye ya da yüksek beklentiler oluşturmaya başladılar. Bütün bu gelişmeler annelerin ‘süper anne sendromu’ yaşamasına, yani mükemmeli yakalamaya çalışmasına neden oldu.

Çocuğu da kendi de yetmiyor!

Aslında merkezimize gelenlerin neredeyse yüzde 90’ının süper anne sendromu taşıdığını söyleyebilirim. Çünkü hem işe gidiyor, hem de evdeki sorumluluklarını aksatmadan yapmaya çalışıyorlar. Fedakârlıklarına rağmen hâlâ kendilerinden şüphe ediyor ve yetersiz hissediyorlar. Aslında biz buna süper annelik değil de, ‘süper kadınlık sendromu’ da demeliyiz. Çoğu zaman onlara; “Siz

Superman değilsiniz, her şeye yetişemezsiniz” demek zorunda kalıyorum.

Bir birey olarak kişinin kendisine gerçekçi olmayan yüksek beklentiler koyması, bir süre sonra sağlığını bozar. Anne de bir insandır ve robot değildir. Olağanüstü güçleri de yoktur. Dinlenmeye, kendisini şımartmaya ve ruhunu beslemeye ihtiyacı vardır. Zaten bunlar karşılanmazsa, bırakın mükemmel olmayı, ne kendine yeterli birey, ne de çocuklarına yeterli anne olurlar.

Rollerimizi dengelemeliyiz

Anneler süper olmak yerine, yeterli olmaya odaklanmalı. Çocuğuna yeterli şefkati veren, ihtiyaçlarını zamanında karşılayan ve ruh sağlığı yerinde mutlu olanlara, ‘yeterli anne’ denir.

Mutlu olmak için anne de olsak hayatımızdaki rolleri dengelemeliyiz. Sadece eş, anne ya da iş kadını rolünde kalmak, zaman geçtikçe hayat kalitemizi düşürür ve sağlığımızı bozar.

Bu nedenle rolleri dengelemeli, ruhumuzu beslemeli, kendimizi ihmal etmemeli ve zaman ayırmalıyız. Biz ancak mutlu olursak, mutlu anne; mutlu anne olursak, çocuğumuza yeterli anne oluruz. Böylece bu mutluluk ve sağlık nesilden nesile geçer.