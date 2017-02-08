TATiL BiTTi şiMDi OKUL ZAMANI

Hem siz hem de çocuğunuzun bir dönemin daha yorgunluğunu attığı yarıyıl tatili bitti. Artık okula başlama vakti geldi. Peki çocuğunuzun bu tatil sonrası uyumunu nasıl kolaylaştırabilirsiniz? İşte cevaplar:

Uyum zaman alabilir

Çocuğunuzun uyku düzeni ve günlük rutini tatil süresince değişti… Bu nedenle tekrar okula uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu konuda sabırlı olmalısınız. Onunla empati kurarsanız daha kolay

olur. Siz yıllık izninizden sonra işe geri döndüğünüzde tekrar çalışma temposuna girmekte zorlanmıyor musunuz? Çocuklar için de aynı şey geçerli ve çok normal.

İlk hafta çok önemli

Çocuğun okula tekrar uyum sağlamaya çalıştığı zaman, ilk haftadır. Bu dönemde okula uyumunu kolaylaştırmak için çaba harcarsanız, tatilden okula kolay geçiş yapacaktır. Bunun için ilk hafta sık sık sorumluluklarını hatırlatmak yerine, okul sonrası eğlenceli etkinlikler yapın. Böylece çocuk, okul sonrasını heyecanla beklerken, okula gitmekte de zorluk çekmez.

Eğlenceli program hazırlayın

İlk hafta boyunca eğlenceli etkinlik programı yapabilirsiniz. Örneğin, okul sonrası çocuğunuzla tiyatroya, müzeye, akvaryuma veya oyun alanlarına gidebilirsiniz.

Anne-baba birlikte çalışıyorsanız, bunu anneanne, babaanne ya da dede de yapabilir. Hiçbir akrabanız size yakın ya da uygun değilse, işten geldikten sonraki saatler için program yapabilirsiniz. Çocuklar, anne-babalarıyla vakit geçirmekten çok mutlu olurlar.

Alışverişi birlikte yapın

Çok sevimli okul araç-gereçleri günümüzde mevcut. Kalem, defter gibi okul ihtiyaçlarını birlikte almaya gidebilir ve çocuğunuzun motivasyonu artırabilirsiniz. Bunu yapmadan önce evde birlikte bir ihtiyaç listesi yapın ve alacağınız yeri belirleyin.

Alışveriş yaparken onun karar vermesine özen gösterin. Çünkü alacağı kalemi o kullanacak. Örneğin, o kırmızı renkte kalem isterken siz yeşil olsun diye ısrar etmeyin.

Okulu ziyaret edin

Ders zili çalmadan önce bir şekilde okulu ziyaret etme programı yapabilirsiniz. Okulu dışardan görebilir ya da yakındaki bir parkta oyun oynayabilirsiniz. Çocuğun okulunu görmesi ve o bölgeden geçmesi, başlama konusundaki kaygısını azaltır.

Erken uyu baskısı yapmayın

Okul açılacağı için iki haftadır düzeni bozulan uyku saatini bir anda normale çevirmeye çalışmayın. Çocuğa baskı yapmak, uyumu zorlaştırır. Düzeni zamanla normale dönecektir. Geç yatsa da erken kalktığı için ikinci gün uykusu gelecektir. Endişe etmenize gerek yok.

İlk gün ona eşlik edin

Eğer iş saatinizi ayarlayabiliyorsanız, çocuğunuzu ilk gün okula siz bırakın. Minikler özel ve zor zamanlarında anne-babasını yanında görmek ister. Eğer yapamıyorsanız, bir akrabanız da götürse çok olumlu olur.

Koşulsuz sevgi mesajı verin

Çocuğunuza okul açılırken “Bak bu sefer zayıf not istemiyorum, bu çok önemli” gibi sözlerle başlarsanız, o da sadece başarısının sizin için önemli olduğu mesajını alır.

Oysa siz çocuğunuzu koşulsuz seviyorsunuz. Başarılı olsun ya da olmasın. Fakat birçok anne-baba bunu davranışlarıyla yansıtamadığı gibi farkında olmadan verdikleri mesaj da “Seni koşullu seviyorum” oluyor. Bu nedenle okulun ilk günlerinde performasına ve başarısına vurgu yapmayın.