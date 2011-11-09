Tatil sonrası okula uyum sağlama!

Bayram tatili sonrası çocukları tekrar okula başlama heyecanı sararken, anne babaları ise işe başlama stresi sarar. Özellikle bayram boyunca anne ve babalarıyla uzun zaman geçirmeye alışan çocuklar için tekrar okul programına başlamak ve okula uyum sağlamak zor gelebilir.

Anne babalar bayramın son günlerinde çocukların uyku saatlerini okul döneminde olduğu gibi ayarlamalıdır. Çocuğunuzla okulun ilk günlerinde daha fazla ilgilenmeniz ve ilk haftalar birlikte aktiviteler yapmanız bu süreci kolaylaştırabilir. Ayrıca okulun ilk günlerinde çocuğunuza ödevler ve okul sorumlulukları konusunda baskı yaparak strese sokmayın. Çocuğunuz kendi sorumlulukları yerine getirecektir.

Çocuğunuz bayram tatilinden sonra okula gitmek istemezse ısrarcı olun ve kesinlikle evde kalmasına izin vermeyin. Çocuğunuzu her istediğinde okula göndermezseniz sürekli bahaneler uydurarak okula gitmek istemeyecek ve çocuğunuzda okul fobisi gelişecektir. Çocuğunuz karım ağrıyor, başım ağrıyor diyerek okula gitmek istemez. Aslında çocuğun gerçekten bu stresden dolayı karnı ağrıyordur fakat siz okula göndermezseniz bu ağrılar devam edecektir. Eğer çocuğunuz sürekli olarak bahaneler uyduruyor ve okula gitmek istemiyorsa mutlaka bir uzman pedagogdan destek alın.

Tatil sonrası çocuğunuzun okula iyi başlangıç yapması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com