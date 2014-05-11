Tehlikeli kişilerden çocuklarınızı nasıl koruyabilirsiniz?

Sevgili Anne Babalar,

Son günlerde çocuklara karşı artan şiddet olayları hepimizi derinden üzdü. Anne babalar çocukları için çok kaygılanıyor. Artık çocuklarımızı kötü niyetli insanlardan nasıl koruyacağımızı kaygılı bir şekilde düşünmeye başladık. Eskiden çocuklarımızı gönül rahatlığı ile dışarıya gönderirken artık çocuklarımızı daha fazla korumak zorunda kalıyoruz.

Peki çocuklarınızı kötü niyetli insanlardan nasıl koruyabilirsiniz?

-Öncelikle anne babalar çocuklarını ölçülü bir şekilde sevmeli ki çocuklar yabancıların kötü niyetli dokunuşlarını anlayabilsin. Bu nednele çocuklarınızı hırpalayarak, cinsel bölgelerini ve dudaklarını öperek sevmemelidir.

-Çocuklarınıza vücudunun özel bölgelerin onlara özel olduğunu ve istemedikçe kimsenin dokunamyacağını açıklamalısınız.

-Çocuklarınızla çok iyi bir iletişim kurmalı ve ne olursa olsun koşulsuz sevdiğiniz mesajını çocuklarınıza vermelisiniz. Çocuklarınıza "Başına ne kadar kötü bir olay gelirse gelsin bana anlatabilirsin seni suçlumayacağım. Seni biri tehdit ederse bile bana anlatabilirsin. Tehditlerini kabul edersen başın daha çok belaya girer" gibi çocuğun yaşına uygun açıklamalar yapabilirsiniz.

-Özellikle ön ergenlik (8-12 yaş ve 12 ve üstü yaşta) ve ergenlik döneminde psikolojik destek alarak çocuğunuzla iyi iletişim kurarak bu zorlu dönemi atlatmalısınız.

-Çocuklarınızın arkadaşlarını ve arkadaşlarının anne babalarını tanımalısınız. Bir etkinlik planı yaparken çocuklarınızı gözlemeli ve tüm önlemleri almalıdır.

- Çocukların yaşına uygun şekilde yabancı insanlarla iletişimde nelere dikkat edileceğini açıklamanız gerekir. örneğin 4-6 yaş arasındaki çocuklara; "Oğlum tanımadığın bir amca, teyze sana şeker, çikolata gibi birşey vermek isterse ve karşılığında seni biryere götürmek isterse, arabasına bindirmek isterse kabul etme ve "hayır" diye yüksek sesle bağır ve yakındaki insanlardan yardım iste" gibi. 7-12 yaşındaki çocuklara ise " oğlum sana tanımadığın birisi annenin babanın tanıdığıyım seni gezmeye götüreceğim, sana birşeyler alacağım derse kesinlikle onlarla gitme. Ben seni arayıp şu kişi seni okuldan sonra alacak demediğim sürece kimse ile bir yere gitme. Bu tanıdığımız biri bile olsa. Sadece ben ve babam seni okuldan alabilir. Başa kişiler alacaksa ben sana akşamdan söylerim ya da okula telefon açar söylerim" gibi bir açıklama yapılabilinir.

-Okullarda tuvalet girişlerine, kolidorlara ve bahçedeki köeşelere mutlaka kamera konulmalıdır. Eğer kamera konmazsa küçük çocuklar büyük çocukların tacizine maruz kalma veya okulda kötü niyetli çalışan bir yetişkinin tacizine maruz kalma risk taşır. Bu olaylardan sonra tüm okullarda kamera sayıları artırılmalıdır.

-Okullarda çocukları çevredeki tehlikelere karşı bilinçlendirecek eğitimler düzenlenmelidir.

-Çocukların korunması için yasalar tekrar düzenlenmelidir ve çocukların ruhsal tedavisine önem verilmelidir. Özellikle travma yaşayan çocuklar ciddi psikolojik tedavi görmelidir.

Çocuklarımızı kötü niyetli insanlardan koruyalım derken onları dört duvar arasına da hapsetmemeye özen göstermeliyiz. Çocukların sosyal etkinliklerini kısıtlamadan önlemler almalıyız.

Çocuğunuzun başına olumsuz bir olay geldiyse ne yapmalısınız?

- Çocuğun başına basit bir olayda gelse her çocuk farklı tepkiler gösterir. Anne babalar olarak öncelikle çok sakin ve soğuk kanlı davranmalısınız. Çocuğu defalarca sorgulamaktan çekinmelisiniz.

- Çocuğu sorgulamadan acil bir destek almalısınız. Eğer bilgi almaya çalıştıysanız asla suçlayıcı olmayın ve sakin davranın. Çocuğu defalarca sorgulamayın. Olumsuz bir durumdan şüphe ederseniz psikolojik destek alın.

Peki çocuğunuzun travma yaşadığını nasıl anlarsınız?

-Çocuğun davranışlarında ve duygularında ani değişiklik gözlersiniz. Çok mutlu bir çocuk durgunlaşır. Çok sakin bir çocuk çok hırçın ve öfkeli davranır.

-Uyku ve beslenme düzeninde değişiklik yaşar.

-Altını ıslatma veya altına yapma davranışı gözlenebilir.

-Gece kabus görür.

-Heran tetiktedir, ufak bir sesden sıçrar ve ürker.

-Ağlama nöbetleri artar.

-İçine kapanabilir.

-Cinsel içerikli oyunlar oynar veya kelime daracığı artmıştır.

-Arkadaşlarıyla iletişim kopar, kendini odaya kapatır.

-Kaygıları artar, tırnak yeme ve benzeri tikleri artabilir.

-benzeri psikolojik semptomlar ortaya çıkabilir.

Çocuklarınızı kötü niyetli insanlardan korumanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti