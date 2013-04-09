Tek çocuk mu, iki çocuk mu istiyorsunuz?

Tek çocuğu olan anne babalara mutlaka şu soru sorulur: “İkinci çocuk düşünüyor musunuz?” Birçok aile ikinci çocuk konusunda tereddüt ediyor. Parenting Skills & Counseling Center’ı ziyaret eden ailelerimiz ikinci çocuk yapma konusundaki çekincelerini bizimle paylaşıyorlar. Aslında aileler ikinci çocuğu düşünmelerine rağmen bazı nedenlerden dolayı ikinci çocuk yapmayı ertelediklerini veya vazgeçtiklerini belirtiyorlar

Ailelerin ikinci çocuğa kararlar vermedeki çekincelerinin başında ekonomik şartlar geliyor. Özellikle günümüzün ekonomik şartlarında ikinci çocuğun ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılamak endişe verici olabilir. Bu nedenle aileler birinci çocuğun masrafını zor karşılarken ikinci çocuğun masrafını karşılamamız imkânsız gibi diyerek haklı bir şekilde yakınıyorlar. Gerçekten de bir çocuğu büyütmek belli bir gelir seviyesine sahip olmayı gerektiriyor. Ekonomik sorunlar ikinci çocuktan vazgeçme konusunda çok geçerli bir nedendir.

Diğer taraftan ekonomik problem yaşamayan aileler ise birinci çocuğu ihmal etme endişesi ile kardeş istemiyorlar. İlk çocuğa ayrılan zaman ve ilgi ister istemez ikinci çocukla bölünecektir. Bu durumda aileler ilk çocuğun psikolojisi için ikinci çocuktan vazgeçiyorlar. Bu durum biraz abartılıyor. İkinci çocuk birinci çocuğun psikolojisini bozmaz. Kardeşler arasında kıskançlık yaşanabilir ve bu çok doğaldır. Ailenin ikinci çocuğu büyütecek zamanı ve enerjisi yoksa bu haklı bir neden olabilir. Fakat ailelerin ikinci çocuğun ilk çocuğun psikolojisini olumsuz etkilemesi konusundaki endişeleri abartıdır.

Ailelerin bir kısmı ise birinci çocuğun çok zor olduğunu ve tekrar bir çocuk büyütmeye psikolojik olarak hazır olmadıklarını ifade ediyor. Bazı çocukların bebeklik dönemi oldukça zor geçiyor. Bu durumu yaşayan ailelerimiz var. Gerçekten bazı çocuklar çok zor oluyor. Uykusu, yemesi, her şeyi problem olabiliyor ve aileler birinci çocuğu büyütmede çok yorulduğu için ikinci çocuğu hayal bile edemediklerini, tekrar uykusuz geceler yaşamak istemediklerini belirtiyorlar. Aslında bu konudaki çekincelerinde haklılar. Fakat her çocuk aynı olmaz. Bir çocuk zor bir bebeklik dönemi geçirdi diye kardeşinin de aynı zorlukta bir bebeklik dönemi geçireceği kesin değildir.

Uzman olarak önerim çocukların tek çocuk olarak büyümemesidir. İkinci çocuk birinci çocuğa arkadaş olur. Hayatta yalnız kalmasına engel olur. Hayat boyu hem arkadaşı, hem destekleyicisi olur.

Çocuğunuzun yalnız büyümemesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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