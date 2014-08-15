Teknolojik cihazlar çocukları 10 kat fazla etkiliyor!

Sevgili Anne Babalar,

Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken bir taraftan da sağlığımızı tehdit ediyor. Elektromanyetik alan yaratan ve her gün kullandığımız elektronik aletlerin yanında bilgisayar ve cep telefonundan gelen mikrodalgalar sağlığı daha da olumsuz etkiliyor, bu cihazları uzun süreli olarak kullanmak pek çok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar için bu daha da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Teknolojik cihazlar henüz olgunlaşmamış dokulara sahip olan çocukları yetişkinlere göre 10 kat fazla olumsuz etkiliyor. Çünkü çocukların hücreleri ve dokuları bu mikrodalgaları 10 kat daha fazla içine çekiyor. Bunun yanında çocuklar küçük yaşlardan itibaren teknolojinin bu olumsuzluklarına maruz kalıyor ve onları ileride daha büyük tehlike bekliyor. Bu sebeple gelecekte çocuklarda şu an ortaya çıkan sağlık problemlerinin hem daha sık yaşanacağı hem de derecelerinin artacağı düşünülüyor.

Bir yetişkine göre teknolojik cihazların çocukları 10 kat daha fazla etkilediğini bilimsel makalelerde yayınlanmıştır. Bu durum gerçekten çok korkutucu bir gerçektir. Şuanda teknolojik ürünlerin olumsuz etkileri üzerine yapılan araştırmalar yetişkinlik dönemlerinde yani 20-30’lu yaşlar civarında en fazla 10 senedir bu olumsuzluklara maruz kalan yetişkinler üzerinde yapılmıştır. Çocukluğundan beri teknolojinin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların yetişkin olduklarında yapılan araştırmalarda ortaya çıkacak problemleri en az 10 kat artacaktır.

Bu teknolojik ürünlerin başında cep telefonu ve IPAD geliyor. Özellikle akıllı cep telefonları çocuklar için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.

12 yaş altındaki çocuklara cep telefonu vermeyin!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cep telefonun kanser ve beyin tümörüne neden olduğunu 2007 yılındaki raporunda açıkladı. Bu cihazların aynı zamanda görme ve işitme problemlerine de neden olduğu belirtiliyor.

Cep telefonlarındaki en büyük tehlike her an taşınıyor olması ve kulakta tutulması dolayısı ile beyine yakın olduğu için daha fazla riskli olması. 6 dakikadan fazla cep telefon ile konuşulduğunda kulak ve beyin dokusunda ısınmaya yol açması ve baş ağrısına neden olduğu düşünüldüğünde tehlikeleri tahmin etmek zor olmayacak.

IPad’li eğitim ne derece doğru?

Bir çok anne baba çocuklarının bilgisayar ve IPad kullanmaya okulların yönlendirdiğinden şikayetçiler. Çünkü eğitim içinde de olsa çocuklar IPad ve Bilgisayar kullanmak zorunda kalınca sadece ödevlerini yapmak ve ders çalışmak için bilgisayar kullanmıyorlar. Bilgisayarda oyun oynuyorlar, internetten sakıncalı sitelere giriyorlar. İnternetteki çocukları bekleyen tehlikelere açık oluyorlar. Aileler çocuklarına bilgisayar kullanımına sınır koymakta zorlanıyor. Sadece ders yaparken bilgisayar kullanabilirsin diyemiyor. Çocuklara Bilgisayar ve IPad kullanımı alışkanlık haline geliyor. Bir süre sonra çocuklar internet ve bilgisayar bağımlısı oluyor. Dijital eğitimin birkaç faydası ile bu kadar olumsuzluklarını karşılaştırırsak okullarda teknolojinin kullanılması yeterliyken evlerde de bilgisayar kullanımını artıracak ödevlerin verilmesi, IPad’lerin evde eğitim aracı olarak kullanılması tartışmalı bir konudur. Peki Türkiye’de çocuklar ne sıklıkla bilgisayar ve teknolojik cihazların olumsuz etkilerine maruz kalıyor?

Neden çocuklar teknolojik cihazlara yöneliyor?

Sosyo-ekonomik yapının değişmesi, kentleşmenin artması, toplu konutların artması, yeşil alanların azalması, sokaklara olan güvenin azalması gibi olumsuzluklar nedeniyle çocuklar kapalı alanlara mahkum edildi. Okulda kapalı alandalar evde kapalı alandalar. Çocuklar evde zaman geçirecek uğraşlar ararken teknolojik cihazlara bağımlı hale geldiler.

Aileler sokakların güvensizleşmesi nedeniyle çocuklarının en azında gözlerinin önünde olmasını istiyor. Dolayısıyla dışarı çıkamayan çocukta boş zamanlarını teknolojik cihazların başında geçiriyor. Bu konuda sınır koymadan önce çocuğu başka aktivitelere yönlendirmek gerekir. Genel olarak çocuklar en fazla bir saatini teknoloji ürünleriyle geçirebilirler. Bu konuda aileler çocuklarına arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği fırsatlar yaratmalı çünkü çocuklar yalnız kalınca bilgisayarda oynamak istiyorlar.

Anne babalara düşen görevler?

Çocuklarınızı teknolojiden uzak tutun!

Mecbur kalmadıkça çocuklarınızın bilgisayar, tablet, IPad kullanmasına izin vermeyin. 12 yaş altındaki çocuklarınıza kesinlikle cep telefonu vermeyin. 13 yaşından büyük çocuklarınızın da sadece acil durumda kısıtlı şekilde cep telefonu kullanmasına izin verin. Cep telefonu kullanan gençleri ise kulaklıkla konuşmaya ya da konuşma yerine mesajlaşmaya yönlendirin. Bunun yanı sıra özellikle evde IPad, dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarının çocukların yakınlarında yer almamasına dikkat edin.

Buraya kadar teknolojinin fizyolojik etkilerini vurguladım ancak teknolojik cihazlar çocukların gelişimlerini ve ruh sağlıklarını da oldukça olumsuz etkilemekte. Örneğin küçük yaşlarda uzun süreli televizyon izleyerek büyüyen çocuklarda ve konuşma problemleri ortaya çıktığı gibi sosyal beceriler de olumsuz etkileniyor. Yine pasif bir şekilde bilgisayar ve TV karşısında zaman geçiren çocukların fiziksel becerilerinde problemler oluşurken kilo alımı ve obezite riski de artıyor.

Teknoloji bağımlılığından çocukları nasıl koruyabilirsiniz?

Teknoloji bağımlılığından çocukları korumak için çocuklarının öncelikle yeteneklerine uygun spor ve sanat etkinliklerine yönlendirmeleri gerekiyor. Çocuklar enerjilerini verimli etkinliklere aktarmalı. Sokaklara karşı önyargılarını azalmalı ve komşuluk ilişkilerini geliştirerek çocuklarının dışarıda arkadaşlarıyla oynamasına fırsat vermeli. Eğer çok kaygılanıyorsa anne baba çocuklarıyla dışarı çıkabilir ve onlar oynarken onları izleyebilir. Maalesef teknolojik bir çağda olduğumuzu için teknolojinde çocukları uzak tutmak pek mümkün olmadığı için bu durumu iyi yönetmek gerekir. Kısıtlı sürelerde bilgisayar kullanımına izin verilebilirsiniz. Ama Bilgisayar konusunda ise ödevleri için izin vermelidirler. Ödev dışında eğitici bir oyun oynamak isterse de kısıtlı süre vermeli. Örneğin hafta toplamda 2-3 saati geçmeyecek şekilde programları ayarlanabilir.

Bazen çocuklar psikolojik problemleri olduğunda da kendilerini bilgisayar oyunlarına verebiliyorlar. Çok fazla bilgisayar oyunları oynuyorsa çocuklarını mutlaka uzman bir pedagoga götürmelidir.

Sonuç olarak, çocuğunuza yapacağınız en büyük iyilik onu teknolojinin olumsuzluklarından koruyup ona doğa ile iç içe zaman geçireceği fırsatlar sunmaktır. Çocukları evlere hapsetmeyin. Arkadaşlarıyla açık hava oynamasına izin verin.

Çocuğunuzun teknoloji bağımlısı olmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com