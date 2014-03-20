Televizyon bağımlılığı konusunda aileler nelere dikkat etmeli?

Sevgili Anne Babalar,

Çocukların dışarıda oyun oynayacakları alanların olmaması televizyon bağımlılığını artırıyor. Televizyon konusunda anne babaların bilinçli olması çocukların gelişimleri açısından çok önemlidir.

Çocuklarınız büyürken televizyon çocukları her yaş döneminde nasıl etkiliyor ve nelere dikkat edilmeli?

- 0-3 yaş dönemi: Bu yaşlar çocukların beyin gelişiminin en kritik olduğu dönemdir. Çocukların beyin gelişimlerin büyük bir bölümü bu dönemde tamamlanır. Çocuklar özellikle 2 ile 3 yaş arasında keşfederek, yetişkinlerle iletişim kurarak gelişimlerini desteklerler. Diğer taraftan televizyon pasif bir etkinliktir. Bu dönemde uzun saatler televizyon izleyen çocukların gelişiminde gerilik olabiliyor. Bu nedenle çocuklar 0-3 yaşa kadar televizyondan uzak tutulmalı, 3 yaş sonrası ise eğitici yönü olmadığı taktirde gereksiz yere televizyon izlemesine izin verilmemelidir.

- 3-6 yaş dönemi: Bu dönemde mümkün olduğunca televizyon karşısında az zaman geçirilmeli, kısa seanslar şeklinde televizyon izlenmelidir. Örneğin çocuklar arka arkaya 30 dakika televizyon izlemek yerine 15 dakika izleyip, 1-2 saat ara verdikten sonra 15 dakika daha izleyebilirler. Çocukların arka arkaya saatlerce televizyon izlemesi bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

- Küçük çocukların izleyeceği çizgi filmlerin içeriğine dikkat edilmeli, şiddet içerikli filmler izletilmemelidir. Uzun saatler televizyon izlemek okul öncesi dönemde çocukların psikolojilerini olumsuz etkiler. Çocuklar izledikleri her şeyi taklit etmek ister. Örneğin süperman gibi uçmayı deneyebilirler. Çünkü çocuklar bu dönemde hayal ile gerçeği ayırt edemezler. En masum çizgi film bile olsa çocukların çizgi film fanatiği olması, düzenli izlemesi doğru değildir.

- Çocukların yaşına uygun çizgi filmler de olsa çocukların çizgi film fanatiği olmasına izin verilmemelidir. Özellikle Pepee, Caillou gibi masum görülen çizgi filmlerinde olumsuz etkileri olduğu unutulmamalıdır.

- 6-12 yaş dönemi: Bu yaşta çocukların arkadaşlarıyla dışarı oyunları oynamaya, hareket etmeye, spor yapmaya ihtiyacı vardır. Çocuklarda artan obezitenin en büyük nedeni uzun saatler hareket etmek yerine televizyon karşısında abur cubur tüketmektir. Televizyonda izledikleri içeriğin etkisini tartışmaya gerek yoktur. Özellikle bu yaşlarda çocuklar bazı dizilerin fanatiği olup, güç, savaş, silah, öldürme gibi temalı dizilerdeki kahramanları taklit ederler. Son yıllarda yapılan araştırmalar okullarda şiddet oranının çocukların televizyonda izledikleri şiddet içerikli filmlerle bağlantılı olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu yaşta çocukların dizi film fanatiği olmasına engel olunmalı ve sosyalleşeceği aktivitelere yönlendirilmelidir.

- Çocuğunuzu hangi yaşta olursa olsun televizyon izlemek yerine dışarı oyunlarına yönlendirin. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla bir araya geleceği etkinlik fırsatları yaratın.

-12 yaş ve ergenlik dönemi: Bu dönemde çocuklara sınır konmadıysa televizyonda ne izleyeceğine, ne kadar süre ile izleyeceğine karışmanız ergenlik döneminde kritik olan iletişiminizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle anne babalar çocuklarının televizyon izlemeleri konusunda daha erken yaşlarda bilinçli davranılmalıdır.

Çocuklarınızı mümkün olduğunca televizyondan uzak tutmanız ve dışarı etkinliklerine yönlendirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

http://www.pedagogsevilyavuz.com