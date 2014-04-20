Televizyon izlemek gelişim geriliğine neden oluyor!

Televizyon izlemek çocuklarda gelişim geriliğine neden oluyor!

Sevgili Anne Babalar,

İşten evde geldiğinizde çocuklarınızın sakinleşmesi ve biraz olsun dinlenme fırsatı bulmak için çocuklarınızın televizyon izlemesine izin verebilirsiniz. Diğer taraftan günün büyük bir bölümünü televizyon izleyerek geçirmek çocukların birçok gelişim alanını olumsuz etkilediği gibi küçük çocuklarda gelişiminde de geriliğine neden oluyor.

Maalesef hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan televizyon ve benzeri teknolojik ürünler çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkiliyor. Özellikle 0-3 yaş döneminde çocukların uzun saatler televizyon başında zaman geçirmesi gelişimlerinde geriliğe neden oluyor. Saatlerce pasif bir şekilde televizyon karşısında kalan çocuklar yaşından beklenen birçok beceriyi sergileyemiyor. Çünkü televizyon pasif bir etkinliktir ve çocuğun keşfetmesine, hareket etmesine fırsat vermez. Çocuk televizyon karşısında adeta donar kalır. Aynı zamanda fanatik olduğu çizgi filmler nedeniyle hayal dünyasında yaşar. Çevresinde olan bitenlerle ilgilenmez. Anne babasının verdiği komutları duymaz, göz kontağı kurmaz, tuhaf sesler çıkarır ve kendi etrafından dönme, sallanma gibi tuhaf davranışlar sergiler. Bazen bu tablo otizmle karıştırılır. Aslında çocukta otizm yoktur, sadece çok fazla televizyon izlediği için gelişimi geride kalmıştır.

Bu nedenle 0-3 yaş dönemini uzun saatler televizyon izleyerek geçiren çocukların mutlaka destek alması gerekir. Çocuğunuzun gelişimine destek olmak istiyorsanız televizyon izleme saatlerini kısıtlamalısınız. Aksi taktirde çocuğunuz yaşıtlarına kıyasla birçok beceride geride kalabilir. Bakıcı ile kalan çocuklarda sık görülen durumlardan biri bakıcının dinlenmek için çocuğa çok fazla televizyon izletmesidir. Bu nedenle bu konuda bakıcınızı da uyarmalısınız.

Gerek çocuğun bakıcısı olsun gerek anne babası çocuğun teknolojik ürünlerden uzak tutularak daha fazla aktif etkinliklere, dışarı oyunlarına ve doğa etkinliklerine yönlendirilmesi gerekir. Örneğin çocuğun doğa gezisi yapması, parkta oynaması, insanlarla iletişim içinde olacağı, sosyalleşeceği etkinliklere yönlendirmek gelişimini hızlandırır. Uzun süre televizyon karşısında kalmak sadece çocukların gelişimini değil, psikolojilerini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle şiddet içerikli filmler izlemek çocuklarda saldırgan davranışlara ve kaygılara neden olmaktadır. Bu nednele anne babalar televizyon konusunda çok dikkatli olmalıdır.

Çocuğunuzu uzun saatler televizyon karşısında bırakmamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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