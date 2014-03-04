Trafik kazalarının çocuklar üzerindeki etkisi



Sevgili Anne Babalar,



Çocuklarınız trafik kazası yaşamasada trafik kazasına şahit olabilir. Eğer trafik kazası yaşadıysa bu daha da olumsuz bir durumdur. Trafik kazasında can kaybı yaşanmasa bile çocukların bu olaya şahit olması veya trafik kazası yaşaması unutulmayacak bir travma çeşididir.



Bu travma her çocuğu farklı derecede etkilese de travma sonrası birçok semptom kendini gösterecektir. Trafik kazası yaşayan bir çocuk birkaç gün bu şoktan çıkamayabilir. Bu şokla birlikte çocukların dili tutulabilir, kekemelik başlayabilir. Bu semptomlar çok belirgindir ve hemen fark edilir. Diğer taraftan bazı semptomlar bu kadar belirgin olmayabilir ve travma sonrası hemen gözlenmeyebilinir. Çocuktan çocuğa travmanın etkileri ve görülme zamanı değişiklik gösterir. Bazı çocuklarda semptomlar travmanın hemen sonrası da gözlenirken, bazı çocuklarda birkaç ay sonra veya birkaç yıl sonra gözlenebilinir.



Trafik kazası sonrası çocuklarda çok çeşitli semptomlar gözlenebilinir. Bunlar;

Altını ıslatma,

Ağlama nöbetleri,

Gece kabusları,

Uyku düzensizlikleri,

İştah azalması,

Davranış problemleri,

Tırnak yeme,

Hırcın davranma,

içe kapanma ve sessizlik,

Konsantrasyon problemleri,uyh

Travma sonrası stres bozukluğu, vb.



Bu semptomlar trafik kazasının hemen sonrasında gözlenildiği gibi veya birkaç yıl sonra da görülebilinir. Trafik kazasına şahit olan veya trafik kazası yaşayan çocukların mutlaka gözlem atlına alınması ve psikolojik destek görmesi gerekmektedir. Çocuğun hayatında her şey yolunda gibi gözükürken yıllar sonra bu travmanın etkileri ortaya çıkabilir ve tedavi edilmesi daha zorlaşır. Gelecekte bu travma çeşitli psikiyatrik bozukluklara neden olabilir; obsesif kompulsif bozukluk, davranım bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, fobiler vb. gibi.



Trafik kazası yaşayan çocuklar psikolojik destek almalı!



Çocuğunuzda bu semptomlar görülsün görülmesin çocuğunuz trafik kazasına şahit oldu veya trafik kazası yaşadıysa mutlaka bir pedagogdan profesyonel destek alın. Tek başına çocuk böyle ciddi bir travmayı atlatması mümkün değildir ve bu travma çocuğun gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Eğer çocuk okul çağında ise bu travma akademik başarısının düşmesine neden olacaktır. Bu nedenle profesyonel bir destek almak çok önemlidir.



Çocuğunuzun trafik kazası yaşaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com