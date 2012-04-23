TRT 34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ve çocukların mutluluğu...





“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!”

Mustafa Kemal Atatürk çocuklara olan sevgisini ve güveni 1922'de Bursa'da bu şekilde dile getirdi. Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara öyle bir büyük sevgisi vardı ki onlara 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak armağan etti. 1979' yılında ise UNESCO tarafından bu yılın ‘çocuk yılı’ ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası nitelik kazandı ve her yıl 23 Nisan’da TRT tarafından geleneksel olarak Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenerek dünya çocuklarının da bu mutluluğu yaşamalarına fırsat veriliyor.

Bu yıl TRT 34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 16-24 Nisan tarihleri arasındaki Konya yapılıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden 8-12 yaş arası çocuklar ülkemize geliyor ve kendi kültürlerine özel gösteriler yapıyor. Bu şenlikleri izleyen çocuklar hem eğleniyor hem de dünya kültürlerini tanıma şansı buluyor. Bu şenlikler çocuklarda dostluk, barış, sevgi ve mutluluk duygularının artırıyor.

TRT çocukta canlı olarak yayınlanan bu gösterileri bir kaç gündür izleme şansım oldu. Gösteriler sırasında çocukların mutluluğu ve gururu gözlerinden okunuyor. Kameralar karşısında dans eden çocuklar o kadar heyecanlılar ki, hem geleneksel danslarını ediyor, hem de gülümsüyorlardı. Dünyanın neresinden olursa olsun çocukların hepsinde hep o masum gülümseme var. Böyle bir şenliğine ev sahipliği yapıyor olmamız çok anlamlı ve gurur verici. Bu şenlikleri düzenleyen ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen çocuklarının da bu mutluluğu yaşamasını sağlayan TRT yetkililerini bu başarılı organizasyonlarından dolayı tebrik ediyor, şenlikler boyunca emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.



Çocuğunuzla birlikte bu şenliklere katılamıyorsanız bile mutlaka TRT Çocuk kanalında bu gösterileri izlemenizi öneririm.

Çocuklarınızla mutlu bir 23 Nisan geçirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center Kurucusu

www.pedagogsevilyavuz.com