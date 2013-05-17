Türkiye’nin Disleyland’ı VIALAND açılıyor!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzla masal gibi bir gün geçirmek için Disneyland’a gitmenize gerek yok. Çünkü Türkiye’nin de artık bir Disleyland’ı var: “VIALAND”.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk temalı parkını, alışveriş caddeleri ve gösteri merkeziyle bir araya getiren VIALAND, çocuklu aileleri masalsı bir dünyada ağırlamak üzere 26 Mayıs 2013, Pazar günü kapılarını açıyor.

Temalı park, gösteri merkezi ve alışveriş caddelerini bir arada sunan konseptiyle dünyada da bir ilk olan VIALAND, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği sınırsız eğlencenin tek adresi olmayı hedefliyor.

VIALAND, İstanbul’un kalbi Eyüp’te 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerine inşa edildi. Dünyanın en popüler temalı parklarının sahip olduğu standartlarda ve ölçekte inşa edilen VIALAND’in masal dünyasının kapılarını, girişindeki 2000 m²’lik alanda tüm görkemiyle yükselen VIALAND Şatosu aralıyor. Oyun Dünyası, Macera Dünyası ve Efsaneler Dünyası bölümlerinden oluşan temalı parkta hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden eğlenceli ve heyecan verici 50’den fazla eğlence ünitesi bulunuyor.

Vialand sadece çocuğunuz için değil, tüm aile üyeleri için eğlence fırsatı sunuyor. Her yaş gurubuna hitap eden alanlarda ailecek iyi vakit geçirme şansı bulacaksınız.

VIALAND’e gelen çocuklu aileler, temalı parkta sınırsız eğlenceyi yaşarken, alışveriş caddelerinde gezinebilecek, gölet ve yürüyüş yollarını da içeren rekreasyon alanında çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçirebilecek. Aileler, gösteri merkezinde çocuklara yönelik düzenlenecek olan özel eğlence ve etkinliklere de katılabilecekler. Detaylı bilgiye http://www.vialand.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Her çocuğun oyun ve eğlenceye ihtiyacı vardır. Çocuğunuzun bu ihtiyacını karşılayabileceğiniz güvenli ve kaliteli bir eğlence merkezi olan VIALAND’te iyi eğlenceler diliyorum.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti, KöşeYazarı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com