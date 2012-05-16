“Tutarlı Davranış Modeli” ile çocuğunuzun inatlaşmasını önleyebilirsiniz.



Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarınızı özenle büyütürken çocuğunuzla iyi bir iletişim kurmanız çok önemli. Özellikle gelişim alanlarının temellerinin atıldığı 0-6 yaşta çocuğunuza yaklaşımınız ve iletişiminiz daha da önem kazanıyor. Bu dönemde çocukla güç kavgasına girmekten çekinmeniz ve anne baba olarak tutarlı davranmanız gerekir.

Siz de parkta, alışveriş merkezinde, oyuncak mağazaları önünde anne babasıyla inatlaşan çocuklara çok sık tanıt oluyor ve çözümünü merak ediyor olabilirsiniz. “Çocuğunuz sizinle inatlaşıyorsa ne yapmalısınız?” sorusunun basit bir cevabı yok. Çocukları bebeklik döneminden itibaren tutarlı bir disiplinle büyütmek gerekiyor. Çocuğunuza sevgi ve ilginizi dozunda vermelisiniz. Çok ilgili ve korumacı olmak, çocuğun her dediğini yapmak sadece çocuğun inatlaşmasına neden olmaz, gelişimini de olumsuz etkiler.

İnatlaşmanın en yoğun olduğu dönem çocukların bebeklik döneminden çıkıp erken çocukluk dönemine girdiği 2-3 yaş dönemidir. Bu dönemde çocuklar inatlaşarak, ağlayarak istediklerini anne babaya yaptırabildiğini görür ve öğrenirler. Çocuklar büyüdükçe bu durum daha profesyonel bir hal alır. Çocuklar ağlayarak, çığlık atarak, kendini yere atarak, öksürerek ve hatta kusarak ikna edemediği anne ve babasını bu stratejilerle ikna etmeyi başarır. Anne babalar bu yoğun ağlama ve inatlaşma krizlerinde pes etmek ve çocuğun dediğini yapmak zorunda kalır. Özellikle alışveriş merkezleri ve park gibi sosyal ortamlarda çocuğun ağlaması anne babayı daha da kaygılandırır ve rahatsız eder. Anne baba başkalarının bakışından rahatsız olduğu için hemen pes eder ve çocuk yine istediğini anne babasına yaptırır.

Genel olarak çocuğun inatlaşma ve ağlama nöbetlerini önemlemek için çocuğun ağlamasının ve anne babaya istediğini yaptırmak için başvurduğu diğer yolların işe yaramadığını yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. İnatlaşmayı öğrenmiş bir çocuğun inatlaşması ile başa çıkmasını uzman bir pedagog eşliğinde öğretebilirsiniz. Parenting Skills & Counseling Center’a gelen anne babalar “Tutarlı Davranış Modeli”programına katılarak 1-2 ay gibi kısa bir sürede çocuklarının inatlaşmasıyla başa çıkmayı öğreniyor ve çocuklarıyla sağlıklı iletişim kuruyorlar. Bu programın içeriği çocuğun tepkilerine ve her ailenin dinamiğine göre değişiyor. İnatlaşmayı çok iyi kullan bir çocuğa yaklaşım profesyonel destek gerektiriyor. Çocuğumuz inatlaşama problemi yaşamamasını istiyorsanız mutlaka 1.5-2 yaş itibariyle tutarlı bir disiplin anlayışını benimsemeli ve bu konuda pedagog desteği almalısınız. Bu gelecekte oluşabilecek sorunları da çözecektir.

Eğer çocuğunuz henüz inatlaşmayı, ağlamayı istediklerini yaptırmada silah olarak kullanmayı öğrenmediyse alacağınız eğitim ve danışmanlıkla çocuğunuzun inatlaşma, ağlama krizleri yaşamasını engelleyebilirsiniz. Fakat çocuğunuz her konuda inatlaşmayı öğrendiyse, her rutinini yaptırmakta ağlamaklı ise ancak uzman bir pedagog desteğinde çocuğunuzun sizinle inatlaşması ile başa çıkabilirsiniz.

Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen, Aile Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com