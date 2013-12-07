Tutarlı Davranış Programı ile çocuklarda ağlama krizlerine son!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzu özenle büyütürken çocuğunuzla iyi bir iletişim kurmanız çok önemli. Özelikle tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı 0-6 yaşta çocuğunuza yaklaşımınız ve iletişiminiz daha da önem kazanıyor. Bu dönemde çocuklarla güç kavgasına girmekten çekinmeniz ve anne baba olarak çocuğunuza tutarlı davranmanız gerekir.

Parkta, alışveriş merkezinde, oyuncak mağazaları önünde anne babasıyla inatlaşan çocuklara çok sık tanıt oluyorsunuzdur. “Çocuğunuz sizinle inatlaşıyorsa ne yapmalısınız?” sorusunun basit bir cevabı yok. Çocukları bebeklik döneminden itibaren tutarlı bir disiplinle büyütmek gerekiyor. Çocuğunuza sevgi ve ilginizi dozunda vermelisiniz. Çok ilgili ve korumacı olmak, çocuğun her dediğini yapmak çocuğun sadece inatlaşmasına neden olmaz, gelişimini de olumsuz etkiler.

İnatlaşmanın en yoğun olduğu dönem çocukların bebeklik döneminden çıkıp erken çocukluk dönemine girdiği 2-3 yaş dönemidir. Bu dönemde çocuklar inatlaşarak, ağlayarak istediklerini anne babaya yaptırabildiğini görür ve bunu bir strateji olarak öğrenirler. Çocuklar büyüdükçe bu durum daha profesyonel bir hal alır. Çocuklar ağlayarak, çığlık atarak, kendini yere atarak, öksürerek ve hatta kusarak anne ve babasını ikna etmeyi başarır. Anne baba çocuğun bu yoğun ağlama ve inatlaşma krizlerinde pes etmek ve çocuğun dediğini yapmak zorunda kalırlar. Özellikle alışveriş merkezleri ve park gibi sosyal ortamlarda çocuğun ağlaması anne babayı daha da kaygılandırır ve rahatsız eder. Anne babalar çocuğun inatlaşma nöbetlerinde başkalarının bakışından rahatsız olduğu için hemen pes eder ve çocuk istediğini anne babasına yaptırır.

Genel olarak çocuğun inatlaşma ve ağlama nöbetlerini önlemek için çocuk ağlamanın ve diğer yolların davranışlarının anne babayı ikna etmede işe yaramadığını yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenmek için uzman bir pedagog desteği almak önemlidir. Parenting Skills & Counseling Center’a gelen anne babalar “Tutarlı Davranış Programı” eğitimi alarak 1-2 ay gibi kısa bir sürede çocuklarının inatlaşmasıyla başa çıkmayı, onlara sağlıklı sınırlar koymayı ve sağlıklı iletişim kurumayı öğreniyorlar. Çocuğunuzun inatlaşma problemi yaşamasını istiyorsanız mutlaka 1.5-2 yaş itibariyle tutarlı bir disiplin anlayışını benimsemeli ve bu konuda pedagog desteği almalısınız. Bu gelecekte oluşabilecek sorunları da çözecektir.

Eğer çocuğunuz henüz inatlaşmayı, ağlamayı istediklerini yaptırmada bir silah olarak kullanmayı öğrenmediyse alacağınız danışmanlıkla çocuğunuzun inatlaşma ve ağlama krizleri yaşamasını engelleyebilirsiniz. Fakat çocuğunuz her konuda inatlaşmayı öğrendiyse, her rutinini yaptırmakta ağlamaklı ise Tutarlı Davranış Programı Eğitimi ile çocuğunuzun sizinle inatlaşması ile başa çıkabilirsiniz.

Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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