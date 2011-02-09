TV Dizilerini izleyen çocuklar kendini asıyor!

Sevgili Anne Babalar,

TV dizileri dışında TV’de pek bir şey bulamayınca sadece yetişkinler değil, çocuklar da dizi bağımlısı oldu. Bunun tehlikesi konusunda uzmanlar ne kadar uyarsa da aileler çok ciddiye alıp çocuklarını dizi izlememeleri konusunda pek sınır koymuyorlar. Merkezimize gelen ailelerin birçoğu küçük çocuklarının dizi bağımlısı olduğunu mutlaka birkaç diziyi kaçırmadan izlediklerini gülümseyerek anlatıyorlar. Merkezimize gelen aileleri bu konuda bilinçlendirme şansımız olurken artık tüm aileleri bu konu uyarmak istiyorum.

Bunun nedeni dizi sahnelerinin sebep olduğu ölümler. Diziler artık “çocuk katili” oldu. Basında bu olayın ilk gündeme gelmesi “Hanımın çiftliği” adlı diziden sonra oldu. 4 Ocak Cuma akşamı kanal D de yayınlanan “Hanımın Çiftliği” adlı dizisindeki asılma sahnesinin bir çocuğun ölümüne sebep olduğunu anlatan haberi okurken sadece bir çocuğun değil, birkaç çocuğun bu sahneden etkilenip bu sahneyi canlandırmaya çalışırken canından olduğunu öğrendim. Bu haberleri okuyunca çok üzüldüm ve aileleri bu konuda bilinçlendirmemin gerekli olduğunu düşündüm.

Çocuklar, dizideki asılma sahnesini izledikten sonra bunu canlandırırken kazayla kendini asıyor!

Bu dizinin sahnesinden bariz etkilenen ilk çocuk Eskişehir’de yaşayan 7 yaşındaki yaşam dolu ilköğretim öğrencisi Azat oldu. İlköğretim 1. sınıf öğrencisi olan Azat karnesi çok başarılı, mutlu bir çocukmuş. Tek olumsuz yönü dizileri çok sever ve her bölümünü kaçırmadan izlermiş. “Hanımın çiftliği” adlı dizinin asma sahnesini de dikkatle izlemiş. Aynı zamanda bu sahne dizinin yayınında da defalarca gösterilmişti. Azat asılmayı bekleyen hükümlü sahnesini izledikten sonra saat 22.00 gibi odasına gitmiş ve o sahneyi canlandırırken ayağı ranzadan kayınca kendini asmış. Bu dizi oyun ölümle sonuçlanmış.

Haber 1: “Eskişehir’de Çamlıca Mahallesi Mede Sokak’ta meydana gelen olayla ilgili alınan bilgilere göre, Eskişehir Cahit Kural İlköğretim Okulu 1’inci sınıf öğrencisi A.D. kaldığı odadaki iki katlı ranzaya bağladığı kundak ipiyle kendini astı. Odaya girdiğinde oğlunu asılı halde gören anne F.D. ipi kesip A.D’yi yakındaki Özel Ümit Hastanesi’ne götürdü. Acil servisteki doktorların çabasına rağmen A.D. kurtarılamadı. Yakınları A.D’nin yarıyıl karnesinin çok iyi olduğunu ve teşekkür belgesi aldığına işaret ederek şunları anlattı: “Çok zeki biriydi ve hayat doluydu. Günlük tutardı. Günlüğünde karnesindeki notlarının iyi olması nedeniyle babasının kendisine hediyeler aldığını, buna da çok sevindiğini yazmıştı. Televizyon dizilerinin etkisinde kalıp intihar etmiş olabilir” dedi.”

Bu konuda biraz daha araştırma yaparken buna benzer olayların sıklığını gördüm. Çocukların yaşına uygun olmayan ölüm ve intihar sahnelerini izleyen çocuklar bunu canlandırırken canından olmuş.

Haber 2: Filistin’de, Beytüllahim kentinin güneyindeki El Firdevs kasabasında yaşayan 12 yaşındaki çocuk, Türk dizisindeki bir sahneyi taklit etmek isterken yanlışlıkla kendini astı.

Haber 3: Ukrayna'ya bağlı, Kırım Özerk Cumhuriyet'inde 10 yaşındaki bir erkek çocuk izlediği şiddet içerikli Japon çizgi filminden etkilenip kendini astı. Lütfen çocuklarınıza dizi izletmeyin!

Bu olaylar dizi sahnelerin çocuklar için ne denli tehlikeli boyuta ulaştığının acı bir sonuçları. Bu örnekler sadece basına yansıyanlar. Çocukların yaşlarına uygun olmayan filmler, diziler çocukların aklını karıştırıyor, psikolojilerini bozuyor ve hatta canından ediyor. Bu çocukların ailesine sabır diliyorum. Bu haberlerden sonra artık anne babaların bu konuda acil önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınıza lütfen dizi izletmeyin. Tesadüfen TV de dizi açık kalırsa bile çocukların yaşına uygun olmayan sahnelerde TV kapatın ve kesinlikle izletmeyin.

Çocuklar dizideki sahneleri gerçek algılar ve canlandırmak ister!

Çünkü küçük çocuklarda soyut düşünce gelişmediği için dizideki sahnelerin bir hayal ürünü olduğunu, oyuncuların bunu canlandırdığı algılayamaz. Sahneler çocukların içine işler ve bu sahneleri oyunlarında işler. Hanımın Çiftliği ’indeki asılma sahnesini izleyip ranzada bu oyunu demek isteyen çocuklar bunun acı örnekleri oldu.

Çocuklarınızın izlediklerini, okuduklarını kontrol edin!

Çocuklarınıza izlettiğiniz dizilere, çizgi filmlere çok dikkat etmelisiniz. Sadece TV’deki filmlere değil, çocuklar için yazılan baskılara ve hikaye hitaplarına da dikkat etmelisiniz. Çünkü denetimden geçmeyen bu kitaplarının birçoğu çocuk psikolojisini bilmeyen insanlar tarafından bilinçsizce yazılıyor ve çocuklar için tehlikeli içerikli barındırıyor. Yayın evlerinde denetim diye bir şey yok. Kim parayı basarsa onun kitabını basıp satıyorlar. Burada anne babalara büyük görev düşüyor. Çocuğunuza izleteceğiniz filmlere, dizilere, okutacağınız görsellere çok dikkat etmelisiniz. Aksi halde de çocuğunuzun psikolojisi bozulmakla kalmaz, çocuğunuz bu sahneleri ve hikayelerin içeriğini içselleştirerek denemeye çalışırken kendine zarar verir.

Çocuklarınıza yaşına uygun olmayan dizileri izletmemeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center