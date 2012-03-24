TV izleme yaşı 2’ye indi!

Sevgili Anne Babalar,

RTÜK uzmanı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de TV izleme yaşının 2 yaşa kadar indiği ortaya çıktı. Çocukların kapalı alanlara kalmasıyla birlikte artık çocukların TV karşısında vakit geçirme süresi de artı. Çocuklar boş zamanlarını TV izleyerek geçiriyor. Artık küçük çouklar da TV karşısında vakit geçirmeye başladı. Küçük çocukların fanatiği olduğu çizgi filmler küçük çocukların ekran bağımlısı olmasına neden oldu.

Küçük yaştaki çocukların TV izlemesi gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Gelişimin temellerinin atıldığı 0-6 yaş döneminde çocuklar pasif bir şekilde ekran bağımlısı oluyor. TV izleme yaşının 2 yaşa indiği düşünüldüğünde durumun ne kadar vahim olduğu daha iyi anlaşılıyor. 0-3 yaş dönemi beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar çevresinden gördüklerini kayıt ederler. Soyut düşünme becerisi bu dönemde gelişmediği için çocuklar doğru yanlış ayırt etmeksizin taklit ederler. Örneğin çocuk uçan bir çizgi film kahramanı gibi uçmayı deneyebilir. Beyin gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemde oyun oynamak yerine pasif bir TV izleyicisi olmak çocukların zihinsel kapasitelerini köreltir.

Bu dönemde pasif izleyici olmak çocukların iletişim becerilerini ve dil gelişimlerini de olumsuz etkiler. Çocuk TV izlediğinde iletişim kuramaya çalışmadığı için konuşma geçikmesi yaşayabilir. Çocuk günün büyük bir bölümünü TV izleyerek pasif geçirdiği için gelişiminde gerilik yaşayabilir.

Kısacası küçük yaşta ekran bağımlılığı çocuğun tüm gelişim alanlarını olumsuz etkileyeceğinden özellikle 0-3 yaş arasında çocuklarınızın uzun süre TV izlemesine izin vermeyin. Çocuklarınızı TV yerine sosyal aktivitelere yönlendirebilirsiniz.

Çocuğunuzun ekran bağımlısı olmasına engel olmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com