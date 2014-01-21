Uzman Pedagog Sevil Yavuz aileleri uyarıyor: Karne çocuğun tüm potansiyelini ve zekasını yansıtmaz!

Okul karnesi çocuğun tüm potansiyelini göstermez! Anne babalar karneyi yanlış algılıyor!

Merhaba Sevgili Anne Babalar,

Çocukların karnelerini almasına sayılı günler kaldı. Karnesi kötü olduğu için çocuklarını suçlayan, hatta döven anne baba haberlerine çok sık rastlıyoruz. Karne notları kötü olan çocukların büyük endişe yaşadığını, hatta ne yazık ki bu nedenle intihar ettikleri haberlerini de duyuyoruz.

Anne Babalar çocuğun karnesini nasıl algılıyor?

Okul karnesini anne babaların nasıl gördüğü, nasıl algıladığı çocuğa vereceği tepkiyi belirliyor. Sorun zaten karnenin nasıl algılandığı ile ilgilidir. Genel olarak anne babalar okul karnesini çocuğun tüm potansiyelini, yeteneklerini, hatta kişiliğini gösteren bir belge olarak görüyor ve bu nedenle çocuklarına çok sert tepkiler veriyor. Oysa okul karnesi çocuğun bir dönemde aldığı derslerindeki performansı gösteriyor. Performansını ise karne notları temsil ediliyor.

Çocuğun karne notunu etkileyen nedenleri araştırmak gerekir!

Diğer taraftan çocuğun hayatında derslerinde ortaya koyduğu bu performansı olumsuz etkileyecek birçok faktör olabiliyor. Anne baba arasındaki kavgalar, çocukla kaliteli zaman geçirmemek, çocuğun dersleriyle ilgilenmemek, çocuğun psikolojik problemlerinin olması, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü gibi problemlerinin olması, çok fazla bilgisayar kullanımı ve televizyon bağımlılığı, sosyal çevresinin kısıtlı olması, vb. gibi birçok faktör çocuğun karne notunu olumsuz etkileyecektir.

Çocuğun karne notu çocuğun tüm potansiyelini yansıtmaz!

Zaten derslerinde gösterdiği bu performans çocuğun tüm potansiyeli demekte değildir. Yani karne notu çocuğun tüm potansiyeliniz yansıtmaz. Çocuğun farklı yetenekleri ve becerileri olabilir. İllaki akademik başarısının çok yüksek olması gerekmez. Çok iyi bir müzik kulağı vardır ve ilerde çok iyi bir piyanist olabilir. Buna benzer örnekler çoğaltabiliriz.

Aynı şekilde karne notu çocuğun o dönemde derslerinde gösterdiği performansın sadece sayısal değeridir. Bu sayısal değer çocuğun psikolojisinden etkilenir. Aslında çok zeki ve akademik yönden yetenekli bir çocuktur fakat duygusal problemler nedeniyle potansiyelini derslerine yansıtamıyordur. Eğer bu çocuğun psikolojik problemi varsa ve terapi desteği alırsa çocuk derslerine daha fazla konsantre olacak ve ders notları yükselecektir. Fakat psikolojik desteğe ihtiyacı olan bu çocuk terapi desteği almamışsa çocuğun potansiyeli yüksekte olsa notlarının düşük olması beklenen bir sonuçtur.

Anne babalar kendilerini değerlendirmeliler!

Bu nedenle anne babalar çocuklarını yargılamak yerine önce kendilerini yargılamalılar. Biz çocuğumuzla yeterince ilgilendik mi, huzurlu bir aile ortamı sağladık mı, çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladık mı, çocuğun psikolojik bir problemi varsa uzman desteği aldık mı gibi soruları kendilerine sormalılar. Böylece anne babaların çocuklarına gösterecekleri tepkide değişecektir.

Karnesi kötü diye çocuğunuzu yargılamayın!

Kısaca çocuğunuzu karnesi kötü diye suçlamayın. Bunun yerine biz nerede hata yaptık, neyi yanlış yaptık diye tüm eğitim dönemini gözden geçirip değerlendirin. Eğer çocuğun akademik bir sorunu varsa pedagog desteği alın ve sorunun ne olduğunu belirleyerek çözün. Örneğin çocuğunuzda derslerine dikkatini vermesine engel olan Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olabilir. Bunu tespit etmek için psikolojik testler yapılır ve eğer bu tanıyı alırsa tedavisi yapılır ve çocuk okulda daha fazla performans gösterebilir. Yani çocuğunuza haksızlık etmek yerine çocuğunuzun derslerindeki performansını etkileyecek bir sorun var mı bunu araştırın.

Çocuğunuzu öz güvenini geliştirecek etkinliklere yönlendirin!

Ayrıca çocuğunuzun potansiyelinin sadece ders notlarından, karneden ibaret olmadığını da unutmayın. Çocuğunuzun birçok yeteneği olabilir. Çocuğunuzun akademik yeteneğinin ve akademik ilgisinin düşük olması çocuğunuzun başka yetenekleri olmadığı anlamına gelmiyor. Çocuğunuzun kendini gösterebileceği diğer alanları birlikte keşfedin ve spor ve sanat gibi bir uğraş edinmesini sağlayın. Böylece çocuğunuz kendini karne notuna göre değerlendirmemiş olur. Çünkü maalesef çocuklarda kendilerini karne notuna göre değerlendiriyor. Karnesi kötü olan çocuğun öz güveni de düşüyor. Bu konularda anne babalara büyük görevler düşüyor. Hem çocuğun öz güveni artıran etkinliklere yönlendirmek, hem de karne notları düşükse bunun nedenlerini araştırarak çocuğa destek olmak gerekir.

Çocuğunuzu karne notlarına göre değerlendirmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com