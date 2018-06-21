VERİMLİ BİR YAZ TATİLİ...

Uzun bir tatili verimli geçirmek, yeni eğitim yılı için çok önemli. Anne-babalar, çocuklarının akademik eksiklerini baskı yapmadan tamamlamalı ve onları motive etmeli. Bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle çocukların tatilde olduğunu hissetmesi önemli. Onlara daha ilk günden ‘Tatil boyunca ders çalışacaksın’ ve ‘Ödevlerini bitireceksin’ şeklinde baskı yapmak, doğru bir yaklaşım değildir.

Minikler, uzun ve yorucu bir eğitim yılının yorgunluğunu atmak ister. Bu nedenle, ailece plan yapmak ve çocuğun yeterince dinlenmesine izin vermek gerekir.

Doğayı seçin

Tatil için doğayla iç içe mekanları seçmek, çocukların gelişimi açısından çok önemli. Minikler, doğada özgürce hareket eder, keşfeder ve öğrenirler. Onların, bitkileri tanıması ve meyveleri dalından koparıp, yemesine izin vermeliyiz.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların, hayvanlarla iletişim kurma şansı olmuyor. Bu nedenle köy hayatını keşfetmesi, çiftlikteki hayvanlarla buluşması, gelişimine destek olur.

Birlikte program yapın

Yaz tatili planını çocuklarla yaparsanız, onlar da sorumluluk almayı öğrenir. Bu programda sadece tatil değil, akademik eksikleri için de yapılacaklar yer almalıdır. ‘Çocuk hangi konularda desteklenmeli, haftada kaç gün, kaç saat ve nerede çalışmalı, desteğe ihtiyacı var mı?’ şeklindeki soruların cevabını, birlikte vermelisiniz.

Eğer bu programı kendi ihtiyacına göre düzenlerse, uyum sağlar ve baskı yapmanıza gerek kalmaz.

Oyuna izin verin

Yaz tatili programınızda sadece ders değil, oyun saatlerine de karar vermek gerekir. Birçok anne-baba, oyunu zaman kaybı gibi görüyor ve çocuklarının sürekli ders çalışmasını istiyor. Oysa ki oyun, onun en temel hakkıdır. Minikler oynayarak öğrenirler.

Hareket etmeyen çocuğun, derslerine konsantre olması da beklenemez. Oyunla, masa etkinliği olan ders çalışma saatlerinin, dengelenmesi gerekir. Burada, çocukların arkadaşlarıyla aktif oynadığı açık hava etkinliklerinden bahsediyoruz.

Dijital cihazlara dikkat

Diğer taraftan anne-babalar, çocukların evde daha güvenli olduğunu düşünerek, dijital cihazlarla zaman geçirmesini istiyor ve bu konuda sınır koymuyor. Bu cihazların minikleri hem psikolojik, hem de fizyolojik olarak olumsuz etkilediği, bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Ayrıca birçok ebeveyn, kötü niyetli kişilerin, interaktif bilgisayar oyunları ve sosyal medyayla çocukları rahatça tuzağa düşürdüğünü unutuyor. Aslında asıl tehlikenin, bu cihazlarda olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Profesyonel destek için zaman kaybetmeyin!

Çocukların akademik başarısızlığının altında birçok neden yatar. Bunları doğru tespit etmek çok önemli. Bazen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu düşünülürken, aslında miniğin duygusal problemlerinden dolayı konsantre olamadığı ortaya çıkar. Akademik sorun yaşayan çocukların, yaz döneminde profesyonel destek alması ve gerekirse, terapiye başlaması, hem ruh sağlığı hem de okul başarısı için önemlidir.