Vücut Travmayı unutmaz! Bebekler her şeyi kayıt eder!

Toplumumuzda bebeklerin henüz bebek olduğu için çevresinde olup bitenleri anlamayacağına dair yaygın bir tutum var. Anne babalar çocukları 3 yaşından büyükse söylediklerini anlar diye yanında olumsuz konuları konuşmamaya gayret ederken, eğer bebekse bebekler anlamaz diye aynı gayreti göstermiyorlar.



Birçok anne baba “ O bebek ne anlar, o daha bebek bir şey olmaz” diye düşünüyor ve bebeklerinin yanında davranışlarına, söylediklerine dikkat etmiyorlar. Oysa bebekler hamileliğin son 3 ayından itibaren anne karnında bile çevresinde olumsuz bir şey olduğunu hissediyor. Bu düşüncenin aksine 3 yaşından büyük çocuklar yaşadıklarını gördüklerini en azından sözel olarak ifade ederek anlam vermeye çalışırken, küçük bebekler bunu yapamıyor ve gördüklerini, duyduklarını bir süzgeçten geçirmeden video gibi kayıt ediyorlar. Burada kritik olan durum ise bebeklerin olumsuz deneyimlere anlam veremediği için olayın travmatik etkisinin daha da artıyor ve şok etkisi yaratıyor olmasıdır.

Bu nedenle bebeklerin ilk 3 ay çok sesli, ışıklı yerler olan AVM’lere, düğünlere, kalabalığa katılmamasını öneriyoruz. Bebeğin ilk aylar sakin bir ortamda anne şefkatiyle büyümesini istiyoruz. Bebekler doğdukları andan itibaren ona bakan yetişkinin davranışlarıyla birlikte kendileri ve dünya hakkında görüşlerini geliştiriyor. Eğer bebeğin bakımından sorumlu olan anne (ya da bakıcı ) bebeğin ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayıp şefkat göstermezse bebek kendine “benimle ilgilenmiyorlar o zaman ben değersizim, dünya güvensiz bir yer” diyor. Bu durum değişmez böyle devam ederse bebekte güvenli bağlama gerçekleşmiyor ve çocuğun yetişkinlikteki ilişkilerini olumsuz etkiliyor.



Anne ile bebeğin duygusal bağ kurması için bebeğin tüm bakımın şefkatle ve zamanında yapılması gerekir. En önemlisi ilk aylar kesinlikle bebeğin ağlamaması gerekiyor. Örneğin bebek açıktı ve anne meşgul diyelim. Bebek acıktığı için 3 dakika ağlayarak beklemek zorunda kaldı ve sonra anne bebeği emzirmeye başladı. Bu bebek için uzun bir zamandır ve bebek ağlamaya başlar başlamaz anne bebeğin yanına gelmeli ve bebek uzun süre ağlatılmamalıdır.



Ayrıca bebeği emzirirken annenin tüm dikkatini bebeğe vermesi gerekir. Bu nedenle anneler bebeklerini ayrı oda da emzirmelidir. Bebekler annenin bakışından bile etkilenir. Bir deneyde anne bebeğine gülümsüyor, bebekte anneye gülümsüyor, sonra anne surat asık bir şekilde tepkisiz bebeğe bakınca bebek huzursuzlaşmaya ve ağlamaya başlıyor. Bebekler annenin donuk bakışından bile etkileniyorken travmatik olayların bebeği nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle anne babalar bebeklerin her şeyi kayıt ettiğini bilerek hareket etmesi gerekir.



“Bebektir anlamaz anlayışı yerine”, “Bebekler travmaya karşı savunmasızdır ve her şeyi kayıt eder” anlayışını yerleştirmelidir. Çünkü vücudun, hücrelerin hafızası vardır ve her şey kayıt edilir. Bu nedenle bebeklere daha hassas yaklaşmalıyız ve travmasız bebekler büyütmeliyiz.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Oyun Terapisti, Akademisyen

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

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