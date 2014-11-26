Wapps Çikolata Reklamı endişe verici mesajlar içeriyor! Reklamlar denetlenmeli!

Wapss çikolata reklamı erkeklere hakaret ediyor!

Sevgili Okuyucular

Bugün bir arkadaşımın “bu reklam hakkında uzman görüşün nedir, kadın cinayetlerinin artığı bir dönemde reklamda baltanın olması şiddeti arttırmaz mı diye” sorması üzerine wapps reklamını inceledim ve gerçekten çok şaşırdım. Özellikle yanı başımızda savaşların olduğu, insanların kafalarının kesildiği bir dönemde baltanın neler çağrıştırdığını bilmemek ve çikolata ile hiçbir ilgisi olmayan bir objenin reklamda yer alması toplum adına gerçekten endişe verici. Her şirketin, her reklam ajansının para kazandığı topluma saygı duyması gerekir. Özellikle firmalar son dönemde bir strateji olarak sosyal sorumluluk projelerine değer vermesine sevinirken başka bir firmanın topluma olumsuz mesajlar veren bir reklamı onaylayıp yayınlaması çok üzücü...

Öncelikle bu reklam toplumdaki cinsiyet ayrımcılığını pekiştiriyor. “ Erkek gibi ye erkek gibi yaşa” slagonu ile aslında erkeklerin “saldırgan, kaba, obez, öküz, beceriksiz” olduğu gibi mesaj vererek direk erkeklere hakaret ediyor. Erkeğin öküz olduğunu vurgulayan başka bir çikolata reklamı da vardı. Öküzlük, kabalık, obezlik bir derece kabul edilir hakaret diyelim. Fakat o baltanın kütüğe vurması ve o anda erkek gibi yaşa” derken psikolojik olarak çağrışanlar; erkekler keser, biçer, doğrar, saldırgan davranır” gibi tehlikeli çağrışımlardır.

En kötü şey ise baltanın kütüğe vurması, oraya çakılmasıdır. Son günler yanı başımızda insanların kütüğe konarak kafaları kesiliyor. Haberler bu haberlerle doluyken reklamda bunun geçmesi şiddetin kanıksanmasına, erkeklerin saldırgan ve şiddet içerikli davranmasının erkekliğin doğasında varmış gibi bir algının yaratılmasına neden olur. Toplum adına çok endişe verici bir durumdur. Bu reklamın acilen yayından kaldırılması gerekir. Çünkü kişiliği henüz oturmamış çocuklar ve gençler erkek olmayı medyadan öğreniyor. Etkiye açık olan ergenler bu reklamları izleyerek erkek olmanın şartlarını böyle kaba ve saldırgan davranmak gibi algılayabilir. Özellikle okulda şiddet olaylarının artmasını tetikleyebilir.

Yine aynı şekilde erkek olmanın kaba davranışları içerdiği ve erkeklerin saldırgan olduğu mesajlar kültürel değerlerimize aykırı. Toplumda erkekler de kadınlar da saygılı ve kibardır. Biz çocuklara ahlak kuralları öğretmeye çalışırken bu tür reklamlar tam tersini ima ediyor. Bu durum Uluslararası Reklam Esaslarının “bir reklamın o kültürün değerlerine saygı göstermesi ve değerlerine zarar vermemesi” konulu esasına da aykırıdır.

Kısaca son günlerde çikolata reklamlarının erkekleri “ruhsuz, kaba, beceriksiz, öküz” gibi sıfatlarla tanımlaması ve saldırganlığın erkeklerin doğasında vardır” mesajları özellikle çocuklar ve gençler için kötü örnek olmaktadır. Toplum olarak kadına karşı şiddetin çok artığı bir dönemde reklamda baltanın kullanılması şiddetin artmasına neden olabilir. Firmalar pazar oluşturdukları toplumun değerlerine saygı göstermeli ve çocuk ve gençlere kötü örnek olacak reklamlardan uzak durmalıdır. Eğer firmalar bu duyarlılığı göstermiyorsa devlet yetkilileri en kısa zamanda bu tür reklamların uzmanlar tarafından kontrol edilmeden yayınlanmasına engel olmalıdır.

Bu tür reklamların yayınlanmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com