Yarı yıl tatilinde çocuğunuzu okula hazırlayın!

Sevgili Anne Babalar,

İlkokul çocuklarınızın için önemli ve zor bir geçiş dönemidir. Özellikle bu sene okula başlama yaşının düşmesi ile daha küçük yaşlardaki çocuklar da ilkokula başladılar. Farklı yaşlardaki ve ay farkları olan çocuklar aynı sınıfta eğitim görmek zorunda kaldılar. Bu sorunu çözme için ilk üç ay okul öncesi müfredatı uygulanarak farklı yaşlardaki çocukların okula hazırlanmasına yardımcı olundu. Fakat ikinci dönem okul öncesi müfredatı uygulanmayacağı için çocukların ilkokul birinci sınıf müfredatını uyum sağlamaları gerekiyor. Bu durumda farklı yaşlardaki çocuklardan da, aynı yaştaki çocuklardan da aynı akademik performans beklenecek.

Diğer taraftan aynı yaşta olan çocuklar arasında bile büyük farklar olduğunuda unutmamak gerekir. Aynı yaşta iki çocuktan birisi duygusal ve akademik anlamda okula hazırken, diğer çocuk okula hazır olmayabilir ve okula uyum sağlamada zorlanabilir. Bu konuda çocuklar arasında yaş farkının da olduğu düşünülürse her çocuğun ikinci döneme aynı derecede hazır olacağını ve okula uyum sağlayacağını bekleyemeyiz.

Eğitim yılının ikinci dönemi başlamadan çocuklarınızın akademik ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığınızı anlayarak çocuğunuzu okula hazırlamak için son bir kaç haftanız kaldı. Eğer çocuğunuz özellikle duygusal-sosyal olarak okula hazır değilse mutlaka pedagog desteği almalısınız. Çünkü çocuk duygusal ve sosyal açıdan okula uyum sağlamada zorlanıyorsa akademik performansı iyide olsa bunu sergileyemez. Bu çocuklar anneye bağımlı davranır, okula isteksiz giderler veya okula gitmek istemezler, okul etkinliklerine ve ödevlere konsentre olamazlar. Eğer profesyonel destek alınmazsa bu çocukların öz güveni azalabilir ve okul fobisi gelişebilir. Bu nedenle zaman kaybetmeden çocuğunuzun ikinci dönem için hazır olup olmadığını değerlendirin ve desteğe ihtiyacı varsa önümüzdeki bir kaç haftayı bu konuda çocuğunuza destek olarak geçirin.

Çocuğunuzun okula kendine güvenerek gitmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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