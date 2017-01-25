YARIYIL TATİLİNDE ZAMANI DENGELEYİN

Bir dönem daha bitti. Hem çocuklar, hem de anne-babaların beklediği tatil geldi. Bugünleri verimli ve mutlu geçirmenin yolu her çocuk için değişebilir. Eğer karnede düşük notları ve anlamadığı konular varsa, akademik destek almak için iyi bir fırsat olabilir. Tabii ders çalışma saatleriyle, kendine ayıracağı zamanı da iyi dengelemek çok önemli. Çünkü tatil, çocukların dinlenmesi içindir.

Programı birlikte yapın

Bazen anne-babalar farkına varmadan özellikle karne notu zayıf olan çocuğa aşırı baskı uygulayabiliyor. Onun tatil boyunca aralıksız ders çalışıp eksikliğini hemen telafi edeceğini düşünüyor.

Oysa çocuk, anne-baba baskı uyguladığı ve hevesle çalışmadığı için yine okuduklarını anlamakta zorlanıyor. Bunun yerine birlikte program yapılsa, onun da ders çalışma motivasyonu daha fazla olacaktır.

Dikkat edilecek noktalar

Öncelikle çocuğunuzla tüm dönemi birlikte değerlendirin. Hangi derslerde başarılı, hangilerinde zayıf gözden geçirin.

Desteğe ihtiyacı olduğu derslerde hangi konulara çalışması gerekiyor tespit edin. Sonra bunu listeleyin ve tatil boyunca ne sıklıkla ve hangi zaman aralıklarında çalışacağına da birlikte karar verin. Örneğin, her gün bir saat mi, üç günde bir bir saat mi çalışacak, çocuğunuzla birlikte karar verirseniz, o da bu anlaşmaya sadık kalacak ve düzenli olacaktır.

Dinlenmeye de ihtiyacı var

Bu program içinde çocuğunuzun dinlenmeye de ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ailece tatile gidecek misiniz, tatiliniz kaç gün sürecek ya da evde zamanını nasıl geçirecek?

Çocuklar okula giderken yapamadıkları şeyleri tatilde doya doya yapmak ister. Bu bilgisayarda oyun oynamak ya da TV izlemekse bile olsa ilk birkaç gün çocuğun bir şeyi doya doya yaşamasına ve bıkmasına izin verin. Bırakın oyuna dalsınlar. Arkadaşlarına gidebilir, onları davet edebilirler. Spor ya da sanat alanında sevdiği hobileri de yapabilirler.

Ailece neler yapabilirsiniz?

- Etkinlik yapmak maddi gücünüze bağlı değil. Birlikte geçirdiğiniz her saat aslında bir etkinliktir. Örneğin, sokakta dolaşmanız, birlikte evin ihtiyaçları için alışverişe gitmeniz gibi.

- Kar yağıyorsa çocuğunuzu sıcak tutacak kıyafetler giydirip kartopu oynayabilir, kardan adam yapabilir ve kayabilirsiniz.

Kısacası, ‘Hava soğuk çocuk hasta olur’ diye onları eve hapsetmeden karın tadını çıkarabilirsiniz.

- Yarıyıl tatili dönemlerinde güzel tiyatro gösterileri oluyor. Onun yaş grubuna uygun oyunlara ve sinemaya gidebilirsiniz.

- Evde tombala gibi grup oyunları oynayabilir; resim, kil ve heykel çalışması gibi sanatsal etkinlikler yapabilirsiniz.

- Çocuğunuzla birlikte sevdiğiniz bir film izleyebilirsiniz.

Kısacası bu tatilde çocuğunuzun bol bol dinlenmesine izin verip, ders çalışma saatleriyle, dinlenme zamanını dengeleyebilirsiniz.