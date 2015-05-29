Yaz kampları çocukların öz güvenini artırır!

Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Önümüzde uzun bir yaz tatili var. Hem çocuklar hem de anne babalar okulların tatil olmasıyla dinlenmem fırsatı bulacak. Özellikle uzun okul saatleri nedeniyle oyun oynamaya fırsat bulamayan çocuklar için tatil aynı zamanda oyun zamanıdır. Diğer taraftan çocukların zamanı olsa büyükşehirlerde yeterince oyun olanı ve doğa olmadığı için oyun oynayacak alan bulamıyorlar. Bu nedenle çocuklar kısa süreli bile olsa yaz kamplarına katılarak doğayı tanıma fırsatı bulabilir ve aynı zamanda gelişimlerini ve öz güveni artırabilirler.



Yaz kampları özellikle içine kapanık, güvensiz çocuklar için kendini açma şansı verir. Kamplarda çocukların yaşamı için gerekli tüm sorumluluğu alması gerekir. Kampta çocuğun ne yapması gerektiğini hatırlatacak anne babası yoktur ve kamp kurallarına uyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Aynı şekilde anne ya da babası onun yapması gereken bir görevi kampta onun yerine yapamaz. Yaz kamplarında çocuklar kendi işini kendi yapmayı öğrenir.



Diğer taraftan yaz kampları seçerken çocuğun yaşını, sahip olduğu beceri düzeyini ve duygusal gelişimini dikkate almak gerekir. Eğer çocuğun yaşı ya da becerileri evden on beş gün uzakta böyle bir ortamda kalmaya uygun değilse kampa göndermek doğru bir seçim olmayabilir. Yani öz güveni artırmak yerine çocuğun cesaretini kırar ve kaygılarını artırırız. Yaz kampı için çocuğun ailede ne kadar sorumluluk alabildiği, öz bakım becerilerini ne kadar iyi yapabildiği önemlidir. Bazen çocuğun yaşı büyük bile olsa psikolojik olarak evinden, ailesinden ayrı kalmaya uygun olmayabilir. Bu nedenle yaz kampları seçerken çocuğun kamp ortamında kalmaya hem beceri düzeyinde hem psikolojik ve duygusal açıdan uygun olup olmadığını dikkate almak gerekir.



Eğer yaz kampına gönderecek bir finans durumunuz yoksa çocuğunuzun bol bol doğa ile iç içe olmasına, su ve kumla oynamasına fırsat verecek etkinlikler seçebilir ve bu özelliklere sahip yerlerde yaz dönemi boyunca kalabilirsiniz. Çünkü büyükşehirlerde çocuklar oyun oynayabilecek alan bulamıyorlar.



Çocuğunuzun yaz tatilini mutlu geçirmesi dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen, Yazar

EMDR Terapisti, Oyun Terapisti

Sevil Yavuz Akademi

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