Yaz-Kış, Dondurmayla mutlu kalın!

Kışın dondurma yemek boğaz ağrısına neden olmaz!

Sevgili Anne Babalar,

Yavaş yavaş havalar soğuyor. Kışlıkları yavaş yavaş dolaptan çıkarırken, sıcak evimizde vakit geçirmenin tadını da çıkarmaya başladık. Kış akşamlarında, ailecek yenen bir akşam yemeği ve sonrasında yenen tatlı hepimizin vazgeçilmez keyfi.

Peki çocuklarımıza hangi tatlıları yedirmeliyiz?

Sütlü tatlıların en masumu dondurma, çocuklarımızla birlikte tüketebileceğimiz yüksek kalsiyumlu ve düşük kalorili iyi bir tatlı alternatifidir. O nedenle hem yaz hem de kışın rahatlıkla yenilebilir.

Birçok anne baba, kış günlerinde çocuklarına dondurma yedirme konusunda tereddütte kapılır. Belki size inanılmaz gelecek ama yapılan bir araştırma ile dondurmanın boğaz ağrısına neden olmadığı gibi boğaz ağrısını azalttığı kanıtlanmıştır. Eccles, R. & Wilkinson, J.E. (2015) tarafından bademcik ameliyatı olan 92 çocuk üzerinde yapılan araştırmada bu çocukların dondurma tükettikten 1 saat sonraya kadar, boğaz ağrısının azaldığı bildirilmiş. Yine aynı araştırmada, dondurmanın boğaz ağrısı yaptığına dair bilimsel bir kanıtın olmadığını ve dondurma ve meyveli çubuk dondurmaların çocuklarda özellikle bademcik ameliyatı sonrası oluşan boğaz ağrısını hafifletmek için tüketilebileceği de belirtiliyor.Bu bilgiler gerçekten çok değerli, çünkü toplumumuzda dondurmanın boğaz ağrısı yaptığı konusunda yanlış bir inanış var. Zaten dondurmanın direkt ağızda eriyen ve boğaza gelince ısınan bir yapısı var; bu nedenle hastalığa sebep olmaz.

Dondurma hem size hem çocuğunuza ideal, hafif bir tatlı alternatifidir!

Dondurma hafif olduğu kadar, 1 porsiyonundaki kalori miktarının oldukça düşük olması sebebiyle, şerbetli tatlılar yerine yenilebilecek ideal bir ara öğündür. Bu nedenle kışın diyetinizde şerbetli tatlılar yerine dondurmayı rahatlıkla yiyebilirsiniz.

Dondurma besleyici, iyi bir atıştırmalıktır!

Beslenme uzmanları çocuklar için protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E, grubu vitaminleri ve Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum gibi mineraller ile yeterli ve dengeli beslenme düzeninde tercih edilebilecek sağlıklı bir atıştırmalık olarak olarak dondurmayı önermektedir. Ayrıca dondurma Türk Gıda Kodeksi uyarınca kesinlikle koruyucu içermez. Tazeliği ise, üretildiği an itibari ile -18 derece veya daha soğukta muhafaza edilerek korunur. Özellikle süt içmeyi sevmeyen çocukların beslenmesinde kalsiyum desteği sağlayabileceği için anneler tarafından da çocuklara gönül rahatlığıyla yedirilebilir.

Dondurma mutluluk vererek hayat enerjimizi artırır!

Dondurma üzerine yapılan araştırmalar dondurmayı neden bu kadar çok sevdiğimizi kanıtlıyor. Londra Psikiyatri Enstitüsü’nde Dr. Joy Wilkinson liderliğinde gerçekleştirilmiş ve dondurma yemenin beynin keyif bölgelerini ne derece “uyardığı” nörolojik olarak incelenmiş. Araştırma sonucunda dondurmanın “gülümsettiği” kanıtlanmış. En ilginç olanı ise araştırma sonucunda insanların çikolata yediklerinde mutluluklarının %12, dondurma yediklerinde ise %64 arttığı ortaya çıkmış.

Güvenilir markalı paketli dondurmalar tercih edilmelidir!

Diğer taraftan anne babalar, çocuklar için hijyenik şartlarda üretilmiş, güvenilir markalı, paketli dondurmaları tercih etmelidir. Ayrıca Paketli dondurma tüketiminin hem porsiyon kontrolünün sağlanması açısından hem de içerik anlamında doğru tercihin yapılabilmesi adına yardımcı olur.

Gördüğünüz gibi yaz kış vazgeçilmez tatlı çeşidi olarak hayatımızda olan dondurmanın birçok faydasını öğrenmiş olduk. Mevsim ne olursa olsun insan sevdikleriyle birlikte mutlu anlarını çoğaltmalı, bunun için de dondurma her zaman iyi bir tercihtir.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü & Kurumsal Danışmanlık

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