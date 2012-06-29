Yaz tatilinde çocuğunuzu 4+4+4 eğitim sistemine hazırlayın!

Yaz tatilinde çocuğunuzu 4+4+4 eğitim sistemine hazırla yın!

Sevgili Anne Babalar,

2012-2013 eğitim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilecek ve artık çocuklar erken yaşta okula başlamak zorunda kalacaklar. Yeni eğitim sisteminde 60-66 aylık çocuklar veli izni ile 66-72 aylık çocuklar ise zorunlu olarak ilkokula başlayacaklar.

Gelişimleri farklı olan çocuklar aynı sınıfta eğitim alacak!

Gelişimsel olarak 66 ayı bir kenara bırakalım bazı çocuklar 72 aylıkken bile duygusal ve psikolojik olarak okul olgunluğuna erişemediği düşünüldüğünde velinin isteğine bağlı olarak 60-66 aylık çocukların ilkokula başlaması birçok problemi de beraberinde getirecektir.

Çocuklar arasında 1 ay bile gelişimsel olarak fark yaratırken bu uygulama ile 6 -12 ay yaş farkı olan çocuklar aynı sınıfı paylaşmak zorunda kalacak . Bu durumda ç ocuklar ara s ında gelişimsel olarak büyük farklar oluşacak ve b undan en çok zarar gören gelişimi sınıftaki diğer arkadaşlarına göre daha geride olan çocuklar olacak.

Çocuğunuzun okula duygusal olarak hazır olması, akademik olarak hazır olmasından daha önemlidir!

Çocukların sağlıklı gelişimi ve okul başarısı için akademik olgunluktan çok duygusal ve psikolojik olgunluk çok önemlidir.

Her çocuğun duygusal sosyal gelişimi farklılık gösterir. Bunun nedeni başta anne baba tutumları olmak üzere çocuğa sunulan çevresel faktörlerdir. Anne baba çocuğun gelişimine destek olacak şekilde mi yaklaştı, çocuk okul öncesi eğitim aldı mı, çocuğun sosyal çevresi ve arkadaşlarıyla iletişimi nasıldı? gibi sorular ın cevapları çocuğun okula hazır olup olmaması konusunda ip uçları verecektir.

Çocuğunuzun duygusal olarak hazır olmadan okula başlaması çeşitli problemler neden olabilir!

Eğer çocuğunuz size çok bağımlıysa ve sosyal becerileri yeterince gelişmemiş ise arkadaşlarına ve okul programına uyum sağlamakta zorlanacaktır. Okulda yaşanan problemler artıkça çocuğunuzda okul fobisi oluşabilir, öz güveni azalabilir ve davranış problemleri artabilir. Çocuğunuzun psikolojik olarak yıpranması algı ve konsantrasyon problemleri nin yaşamasına neden olabilir ve okul performansı nı düşürebilir.

Bu nedenle ilkokula başlayacak çocuğunuzun akademik olarak hazır olmasından çok duygusal ve psikolojik olarak okula hazır olmasını önemseyin !

Çoçuğunuz duygusal olarak okula hazır değilde profesyonel destek alın!

Eğer çocuğunuzun duygusal olarak çok hassas olduğunu, size bağımlı olduğunu ve sosyal becerilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini hızlandırmak ve bu alandaki gelişimsel eksiklerini tamamlamak için bir pedagogdan profesyonel destek alın. Uzman bir pedagog çocuğunuzun gelişimini hızlandıracak ve okul olgunluğu için bir program ı geliştirecektir.

Bu yaz tatilini çocuğunuzun ilkokula kendine güvenerek başlaması için değerlendirin!

Bu yaz tatil i ise çocuğunuzun duygusal ve psikolojik gelişimini hızlandırmak, öz güveni geliştirmek, çocuğunuzla olan iletişiminizi arttırmak için büyük bir fırsattır.

Profesyonel destek almak için çocuğunuzun okula hazır olmadan başlayıp problemler yaşamasını beklemeyin! Okullar açılmadan bu yaz tatilini çocuğunuzun gelişimine destek olmak ve yaşanacak problemlerin önüne geçmek için değerlendirin. Çocuğunuza kendine güvenerek okula başlaması için fırsat verin.

Bu yazı çocuğunuzu okula hazırlamak için değerlendirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz



Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com