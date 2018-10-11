YEMEĞİ BİRLİKTE YİYİN

Yemek saati deyince, aklınıza çocuğunuzun beslenme problemiyle ilgili bilgi vereceğim gelebilir. Oysa bu yazımda, miniklerin kalbinin ve ruhunun doymasından bahsedeceğim. Kültürümüzde sofraların ayrı bir yeri var. Eskisi gibi kalabalık masalar olmasa da yemek buluşmaları, aile üyeleri için çok kıymetlidir.

Özellikle büyük şehirlerde çalışan bazı anne-babaların yemek saatinde buluşma şansları olmayabilir. Ancak ailece yemek yemek önemli...

Önemli olan paylaşmak!

Eğitim dönemi yaz aylarından daha farklı. Çocuklar neredeyse tüm gün okulda oluyor ve eve geldiklerinde hemen bir şeyler yiyip, ödevlerini yapıyor. Eve geç gelen anne ya da babaysa, yemeğini tek başına yiyor. Birlikte geçirecekleri saatte de çocuğun yatma zamanı geliyor. Aile, birbirlerinin yüzünü zor görüp, sohbet bile edemiyor.

Hafta içi böyle yoğun geçerken, hafta sonu da minikler kurs ve etkinliklere katılıyor. Çoğu zamansa ebeveynlerden biri cumartesi günleri de çalışıyor.

Burada önemli olan yemek değil, anne-babanın çocuğuyla baş başa kalması ve ona zaman ayırması, sohbet etmesidir. Ailenin birliği, beraber geçirilen zamanlarda gizlidir. Eğer aile üyeleri aynı ortamda olmaz, sohbet etmez ve hal hatır sormazsa, bir süre sonra birbirlerine yabancılaşabilir, ihtiyaçlarını görmez olur. Böylece sorunlar ortaya çıkmaya başlar.

Yemek saatinde tüm aile üyelerinin birlikte aynı masada olmasının önemini bilirsek, aile bağlarımızı kuvvetlendirebiliriz.

Bazen anne ya da babanın işi eve uzak oluyor ve trafik yüzünden geç kalabiliyor. Tavsiyem, hafta içi 2-3 kez yemek saatlerine yetişecek şekilde işlerini düzenlemeleri... Hafta sonuysa mümkün olduğunca beraber vakit geçirilmeli ve akrabaların da bulunduğu büyük masalar kurulmalı. Paylaşmanın artığı masalarda bulunmak, hem büyükler hem de küçükler için değerlidir.

Teknolojiyi kenara bırakın

Yemek saatlerini birlikte geçirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden de bahsetmek istiyorum. Bazen anne ya da baba çocuğun neyi, ne kadar yediğine çok önem verir. Bu yüzden keyifli dakikalar, ilişkilerin zarar gördüğü süreçlere dönüşüyor. Ailenin çocuğa baskı yapmaması gerekir. Anne-babanın akıllı telefonlarını masaya getirmemeleri ve sesini kısarak bir kenara bırakması gerekir. Aynı şekilde çocukların da ellerinde dijital bir cihaz bulunmamalı.

Bir diğer önemli konuysa, çocuklara yaşına uygun sorumluluklar vermektir. Masanın hazırlanmasında ve basit yemeklerin yapılmasında sizlere destek olabilir. Bu görev, sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlar. Her fırsatta aile birliğinizi hissedeceğiniz etkinlikler yapın ve birbirinize yabancılaşmayın.