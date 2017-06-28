Yeni çağın sorunu: Duygusal açlık

Teknolojik gelişmeler, şehirleşme derken üretimden çok tüketimin arttığı bir çağdayız. Hayatımızda her şeyi çabuk tüketiyoruz. Ruhsal açlığımızı yine tüketimle kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle bireyselleşmenin arttığı, aile bağlarının ve komşuluk ilişkilerinin azaldığı bu dönemde bir şeyler tüketmek mutlu eder oldu bizi. Alışveriş yaparak, ihtiyacımızdan fazla yemek, içmek ve giyinmek gibi.

Duygusal açlık

Çocuklar, anne-babasından yeterince sevgi ve ilgi göremediği için tüketerek mutlu olmaya çalışıyor. Yeni bir oyuncak alıyor, onunla çok fazla oynamadan hemen sıkılıyor ve başka bir şey istiyor. Her saniye bir başka şeyle oyalanma ihtiyacı duyuyor. Sürekli, “Çok sıkıldım” diyor. Çünkü tüketecek bir şey kalmadığında, kendini oyalayacak bir uğraşa, oyuna yönelemiyor. Duygusal açlık çocukların konsantre olmalarına, bir şeyler üretmelerine engel oluyor. Zaten anne-baba tarafından da böyle bir etkinliğe yönlendirilmiyorlar. Anne-babalar çocuklarıyla baş başa zaman geçirmek yerine her fırsatta AVM’lere giderek zamanı tüketiyor. Onlarla oynamak yerine eline bir oyuncak ya da iPad vererek yine

yalnız başına bırakıyor.

Üretmeye yönlendirin

Çocukları tüketime değil, üretime yönlendirmeliyiz. Mesela birlikte proje çalışması yaparak çocuğumuza model olabilir ve kendine hobiler bulmasına destek olabiliriz. Bunun için mutfakta bir artık materyal kutusu oluşturarak buradaki malzemelerden saat, robot ve gemi gibi değişik objeler yapabiliriz. Bu, çocuğun el becerilerinin artmasını, dikkatinin gelişmesini ve sanat terapisi gibi anne-babayla çocuk arasındaki iletişimin çoğalmasını sağlar. Ayrıca çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre uğraşlar bulmasına destek verir.

Baş başa oyun oynayın

Çocuğunuzla sakin ve şefkat içerikli oyunlar oynamanız da gerekiyor. Ben anne-babanın ayrı ayrı her akşam 15 dakika çocukla baş başa tüm ruhu, bedeni ve zihniyle oyun oynamasını, çocuğunun gözlerine bakarak, şefkat göstererek ve takdir ederek zaman geçirmesini istiyorum. Bu, miniklerin sakinleşmesine ve değer verildiğini hissetmesine yardımcı olur.

Sınır koyun

Diğer taraftan onlarla yeterince zaman geçirmenin yanında tabii ki sınır da koyulmalı. Çocuk

doğru yönlendirilmezse, kendini durduramaz.

Fakat sınır koyarken

empatik bir yaklaşım içinde olunmalı. Örnek, “Biliyorum bu oyuncağı almayı çok istiyorsun ve buna ‘hayır’ demem seni çok üzdü.

Seni anlıyorum ama daha dün bir oyuncak almıştık. Her gün alamayız. Önce bununla yeterince oyna. Bir ay

sonra yeni bir oyuncak alma hakkı

kazanacaksın” gibi cümlelerle çocuğun

duygularına ayna tutarak, sınır koyarak açıklama yapabilirsiniz.

Duygularını yansıtarak açıklama yapın!

Çocuk sürekli ağlıyorsa sınır koymak da yeterli olmaz. Çünkü ağlaması ve inatlaşması gibi duygusal sorunlar aslında yine anne-babaya ulaşma çabasından kaynaklanıyor; yani duygusal açlığından. Özellikle küçük çocuklar duygularını kontrol edemiyor. Böyle bir durumda ailenin çocuğun duygularına ayna tutması onu sakinleştirebilir. Örnek, “Parktan ayrılacağın için çok üzgünsün, daha fazla kalmak istiyorsun. Seni anlıyorum ama bu günlük oyun saatimiz bitti, yarın yine geleceğiz” gibi cümlelerle onu anladığınızı ifade ederseniz, duygularını düzenlemesine destek olmuş olursunuz.

Oyuncak değil, zamanınızı hediye edin!

Kısacası anne babaların çocuklarının tüketim, sürekli bir şeyler isteme taleplerine karşı “Hayır” demeleri de çözüm değil. Çünkü çocuk sürekli tüketerek aslında anne-babaya mesaj veriyor; “Sana ihtiyacım var, oyuncaklara değil. Seninle oynamaya ihtiyacım var, oyuncaklarla değil”

Bu mesajları anne-baba almaz ve yeterince sevgi göstermezse çocuğun istekleri bitmiyor. Çocuklarımızın duygusal ihtiyaçlarını fark edip, karşılamazsak onların bu açlığı davranışlarına ve gelişimlerine yansır. Çocuğunuza hediye almak yerine, ona zamanınızı hediye edin ve duygusal olarak aç bırakmayın.