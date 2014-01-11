Yeni doğmuş bebekleri AVM’ye götürmek sakıncalı!

Sevgili Anne Babalar ve Anne Baba Adayları,

Bebeğinizin doğumunu heyecanla beklerken bebeğiniz doğduğunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz çok önemli. Günümüzde aile yapıları ve sosyal yapının değişmesiyle birlikte büyük şehirlerde eğlence anlayışı Alış Veriş Merkezleri (AVM) olarak değişti. Aileler hafta sonu çocuklarıyla özelikle soğuk havalarda AVM’lere gitmeyi tercih ediyorlar. Ailelerin sosyalleşmesi alış veriş merkezlerinde gerçekleşiyor. Aileler arkadaşlarıyla AVM’lerde buluşuyor Bu alışkanlık bebek doğduğu hafta itibariyle başlıyor. Fakat AVM’lerin yapısı ilk aylar için bebeklere kesinlikle uygun değil.

Daha önce bebeklerin AVM’lere ve dışarıya çıkarılması konuda basında çıkan yazılar daha çok bebeklerin kalabalık ortamda bağışıklık sistemlerinin gelişmediği için mikroplara ve hastalıklara yakalanma riskinin artırdığını vurguluyor. Aynı zamanda soğuk havalarda dışarı çıkmanın da hasta olma riskini artırdığı için AVM’lere gitmenin bebekler için uygun olmadığını vurguluyor.

Bunlardan daha da önemlisi bebeklerin sinir sisteminin yeterince gelişmemiş olması ve bebeğin psikolojisine olan olumsuz etkileridir. Bebeklerin beyin yapısı yeterince gelişmediği için aşırı uyarıcı ortamlar bebeği olumsuz etkiler. Alış veriş merkezleri yapısı itibariyle çok ışıklı, kalabalık yani aşırı uyarıcı bir ortamdır. Bebeklerin bu kadar yoğun aşırı uyarıcı ortama maruz kalması bebeği şoka sokabilir, gelişimini çok olumsuz etkileyebilir. Bebek bu şokla birlikte birden beslenmeyi ret edebilir, uyku problemi yaşayabilir, çok huzursuz davranabilir. Bu şok etkisi bebeğin tüm gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yani çocuğun ruh sağlığını bozabilir ve doğal gelişim sürecine ket vurabilir.

Bu nedenle bebeğinizi kesinlikle AVM’ler gibi aşırı uyarıcı olan ortamlara götürmeyin. Bebeğin en az birkaç ay sakin, huzurlu ortamda olması gerekir. Yani bu aylarda mümkün olduğunca bebeğe az uyarıcı ortam sağlamak gerekir. Bebeğin gelişimini sadece AVM’ler değil, bebeğin evindeki ortamda etkiler. Bebeğin odasında fazla uyarıcı renklerin ve seslerin olması ve bebeğin ilk aylarını sakin bir şekilde geçirmesi çok önemlidir. Bebeğin aşırı uyarıcılara maruz kalmasının sakıncası sadece bebeğin doğmasıyla değil, hamilelik döneminden başlar. Annenin de son aylarda çalışmaması, evde dinlenmesi ve mümkün olduğunca huzurlu bir hamilelik geçirmesi çok önemlidir.

Kısacası bebeğinizi kesinlikle AVM’lere, AVM gibi kalabalık, ışıklı, gürültülü ve aşırı uyarıcı ortamlara götürmeyin. Sadece ilk aylar değil mümkünse ilk bir sene bu konulara dikkat etmek gerekir. Eğer AVM’lerin bu sakıncalarını bilmeden bebeğinizi aşırı uyarıcıya maruz bıraktıysanız mutlaka uzman desteği almalısınız. Bu tür olumsuzluklarda bebeklerle EMDR terapisi ve Gelişimsel Temas Terapisi iyi sonuçlar verir. Aynı zamanda bebeğin odasının yani evinizin fiziki şartlarını düzenleme konusunda destek almak gerekir. Aslında bu danışmanlık hamilelikle başar ve bebeğinizin sağlıklı gelişimi için uzman rehberliği ergenlik dönemine kadar devam eder. Tüm anne babalar günümüzün olumsuz şartlarında sağlıklı bir çocuk büyütmek için mutlaka fırsat buldukça uzman danışmanlığı almalıdır. Bu danışmanlık ve eğitim gelecekte oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir.

Bebeğinizi ilk aylar AVM’lere götürmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com