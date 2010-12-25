Yılbaşını çocuğunuzla geçirin!

Yılbaşını çocuğunuzla birlikte geçirin !

Sevgili Anne Babalar,

Yeni yıl gelirken aklınızdan tatil ve yeni yılı kutlama planları da geçiyordur. Yılbaşı hafta sonuna geldiği için şehirden uzaklaşarak birkaç gün tatil yapmak isteyen çok ailemiz oluyor. Tatilde gitmeyi ve yılbaşını eğlenceli geçir kuşkusuz hepiniz hap ediyorsunuz. Fakat çocuğunuzu akrabalarınıza bırakıp şehir dışı, yurtdışı tatili yapmak çocuğunuz açısında doğru bir yaklaşım olmayabilir. Tabi bu çocuğunuzun yaşına göre daha da önem kazanıyor.

Eğer çocuğunuz bebekse ve ilk defa sizden ayrılacaksa bu durumda bebekte travma yaşayabilir. Bebek annesi babası tarafından terk edildiğini düşünebilir ve bu travma bebekte derin izler bırakabilir. Eğer çocuğun yaşı daha büyükse de çocuğu güvendiğiniz birine bırakıp gitmek doğru değil. Bayramlar, yılbaşı gibi özel günler ailelerin birlikte paylaştığı özel günlerdir. Çocukların terk edildiği, anne babanın baş başa zaman geçireceği fırsatlar değildir. Bu nedenle anne baba böyle önemli bir karar almadan önce bir kere daha düşünmelidir. Elbette anne baba olarak baş başa zaman geçirmeyi hak ediyorsunuz ama çocuğunuzun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Çocuk bu durumda yaşına ve bilişsel seviyesine göre çok çeşitli olumsuz mesajlar alabilir: Annem babam beni terk etti, ben ailede fazlalığım, bensiz daha mutlu olacaklar, ben değersizim ve birlikte kutlamayı hak etmiyorum, annem babam artık benden bıktı ve beni istemiyorlar…Çocuklarınızın böyle olumsuz mesajları almaması ve mutlu olması için size ihtiyacı var.

Çocuklarınızı birkaç gün akrabalarınıza bırakıp tatile gitmek yerine onları da yanınıza alın birlikte tatile gidin. Çocuklarınızla birlikte yeni yıla merhaba deyin. Yılbaşı akşamı çocuklarınızla birlikte bir kutlama yaparsınız. Onlar uyuduktan sonra ise siz özel bir kutlama programınıza, yılbaşı balonuza gidebilirsiniz. Bu durumda hem çocuklarınız hem de siz mutlu bir şekilde yeni yıla girersiniz.

Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu yeni yıllar diliyorum,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Parenting Skills & Counseling Center