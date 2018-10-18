YOUTUBE TEHLİKESİ

Bu hafta YouTube’dan para kazanmak uğruna çocuklara cinsel istismarda bulunan ünlü bir YouTuber yakalanarak, tutuklandı. Durum, aslında daha önce de bahsettiğim tehlikeyi kanıtlar nitelikte. Çocuklar, sosyal medyada adını duyurmak ve daha fazla tıklanmak için YouTuber olmaya özeniyor. Sorun, bu uğurda yaptıkları davranışlar...

Bu platformda yer alan videolar, içerikleriyle çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Özellikle minikler zararsız gibi görünen oyuncak tanıtımına tıklayınca, yaşlarına uygun olmayan bir video çıkıyor ortaya. Anne-babalarsa bu durumdan habersiz, çocukların eline akıllı telefon ve tablet veriyor. Ne izlediklerini kontrol etmiyor ve onları bekleyen tehlikelerden haberleri olmuyor.

‘Tıklanma’ derdi

En sık görülen sorunlardan biri, çocukların yaşıtlarını görerek, kanal açmak istemesi. Birçoğu kanal açınca da ‘Neden az abonem var?’ ve ‘Niçin videom izlenmiyor?’ diye üzülüyor. Çok tıklanacak bir video çekmek için riskli davranışlara yönelebiliyor veya kendine saygısını kaybedecek türde davranışlar sergileyebiliyor. Bunlara zaman ayırması da derslerindeki başarıyı etkiliyor.

Aileler, bu konuda bilinçlenmeli ve sosyal medyadaki tehlikelere karşı çocuklarını korumalı. Anne-babalar, akıllı telefonların oyuncak olmadığını bilmeli. Minikleri oyalamak için verilen telefonun bağımlılık yaptığının farkına varmalı. Kanal açmak isteyenlere, izin verilmemeli. Bazı sanatçıların bile çocuklarına sosyal medya hesabı ya da YouTube kanalı açtığını görüyoruz. Bu, yanlış bir davranıştır.

Yasal düzenleme lazım

Sadece ailenin bilinçlenmesi yeterli değil, ilgili yasal düzenlemeler de yapılmalı. Böylece çocuklarını ekonomik açıdan istismar eden anne-babalara ceza verilmeli ve bu kanallar kapatılmalı. Aynı şekilde, minikleri istismar ederek fenomen olmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları da cezalandırılmalı. Çok tıklanma uğruna çocukların istismar videolarını yayınlayan tüm hesap ve kanal sahipleri için işlem yapılmalı.

Her geçen gün artan sosyal medya tehlikesine karşı okullarda seminerler ve eğitimler düzenlenmeli, aileler bilgilendirilmeli. Birçok çocuk, kendisine ve derslerine ayıracağı zamanı sosyal medyaya harcıyor. Çocukları spor ve sanat gibi faaliyetlere, arkadaşlarıyla zaman geçireceği etkinliklere yönlendirmek daha doğrudur.