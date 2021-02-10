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10.02.2021 - 17:11 |

Peeling Nedir, Nasıl Yapılır? Peeling Maske Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Cilt zaman içerisinde toz, kir nedeniyle kirlenir veya makyaj malzemelerinin atıkları ciltte birikir. Bu nedenle cildin düzenli olarak bakıma ihtiyacı vardır. Günlük cilt bakımını aksatmamak gerekir. Bunun dışında belirli periyodlarda yapılması gereken bakımlar vardır. Maske, peeling gibi bakımlarında aksatılmaması gerekir. Bakımlı bir cilt hem daha genç hem de daha canlı görünecektir. Peeling bu konuda cilt bakımına yardımcı olur. İşte, tüm detaylar.

Peeling Nedir, Nasıl Yapılır? Peeling Maske Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
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Peeling yüze uygulandığı gibi ellere ve vücuda da uygulanabilmektedir. Cilt tipine uygun peeling seçimine de dikkat etmek gerekir.

Peeling Nedir?

Peeling nedir dendiğinde, cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin, içince mikro tanecikler bulunan ürünler tarafından temizlenme işlemidir. Cildin canlılığını ve gençliğini koruyabilmesi için bakıma ihtiyacı vardır. Bakımsız bir cilt kişiyi olduğundan daha yorgun ve sağlıksız gösterebilir. Bu nedenle tüm cilt bakımına özen göstermek gerekir. Peeling ile ölü hücre tabakası soyulurken, cildin alt katmanlarına ulaşan bir temizlik sağlanır.

Peeling Nasıl Yapılır?

Yapılan işlemin olumlu sonuç vermesi için, işlem adımlarına özen göstermek gerekir. Peeling uygulamanın bazı adımları vardır ve aşağıda belirtilen adımları izlemek gerekir.

Peeling işleminin etkili olması için gözeneklerin açık olması gerekir. Yüze yapılacak bir peeling için öncesinde buhar banyosu etkili olacaktır. Vücuda uygulanacak işlem öncesi ise bir duş alınabilir.

Yüze buhar tutma işlemi sırasında gözleri korumak faydalı olacaktır. Göz çevresi hassas olduğundan dikkat edilmelidir.

Fındık büyüklüğünde bir parça yüz için yeterli olacaktır.

Peeling içinde bulunan mikro parçacıkların, cildi tahriş etmemesi için cildin nemli olmasına dikkat edilmelidir.

Cilt tahribatını önlemek amacıyla, peeling hafifçe uygulanmalıdır.

Kullanılan peeling ürününün cilt tipine uygun olmasına önem verilmelidir.

Cilde uygulanan peeling 5- 10 dakika bekletildikten sonra yıkanarak temizlenmelidir.

Peeling sonrası uygulanan bölgeye nemlendirici kullanmak etkili olacaktır.

Peeling haftada 2 gün, düzenli olarak uygulanmalıdır.

Peeling Maske Ne İşe Yarar?

Cilt gözenekli bir yapıya sahiptir. Zaman içerisinde hem çevre kirliliğinin etkisiyle hem de yüzde makyaj nedeniyle gözenekler kirlenir. Günlük yapılan temizlik önemlidir ama yeterli değildir. Bu aşamada peeling ile daha etkili sonuçlar alınır. Peeling ile cilt parlar ve siyah nokta oluşumunun önüne geçilmiş olur. Peeling sadece yüze değil aynı zamanda tüm vücuda ve ellere uygulanabilir. Dudaklara uygulanacak peeling, dudakların daha canlı görünmesini sağlar. Aynı zamanda ruj sürmeden önce uygulandığında, rujun cilde daha iyi oturmasına zemin oluşturulmuş olur.

Peeling Maske Nasıl Yapılır?

Peeling maske çeşitleri mevcuttur. Peeling maske nasıl yapılır sorusu ise kişiler tarafından zaman zaman araştırılmaktadır. Bu çeşitlerin her birinin uygulanma şekli ve süresi birbirinden farklıdır. Peeling çeşitleri;

Kimyasal peeling

Fiziksel peeling

Lazer peeling

Doğal peelingKimyasal peeling, solüsyonlarla, dozunda cilt hasarı oluşturarak, cildi güzelleştirmeyi ve pürüzsüzleştirmeyi hedefleyen uygulamadır. Fiziksel peeling uygulamasında ise fırça gibi bir nesneyle, ciltteki ölü hücreler yok edilir. Lazer peeling ile ufak kusurlar tedavi edilebilir ve cilt yenilenir. Doğal peeling ise evde hazırlanan ve doğal malzemelerin karışımıyla oluşturulan peelingdir. Farklı ürünler ile evde peeling hazırlamak mümkündür.

Maskeler cilt tipine göre hazırlanmalıdır. Kuru ciltli olanlar, alkol destekli ürünlerden uzak durmalıdır. Hindistan ceviz yağı kuru ciltler için uygundur. Yağlı ciltler ise peeling yapımında limon kullanabilirler.

Normal ciltler şeker veya kahve ürünleri içeren peeling yapabilirler. Karma ciltler ise T bölgesi yağlı olacağı için, peeling ürününü yoğun olarak T bölgesine uygulanmalıdır. Yağlı ciltler için uygun olan malzemeleri kullanabilirler. Tüm cilt düzenli bir bakıma ihtiyaç duyar.

 

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