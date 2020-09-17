Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da
17.09.2020 - 14:35 |

Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 1 Ekim’deki Anadolu Efes – Zenit St. Petersburg karşılaşmasında tekrar sahaya çıkacak. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu olacak.

Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da
ABONE OL

Tüm dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19 salgını ne yazık ki önemli birçok hastalığın takibi ve tedavisinin aksamasına neden oluyor. Yakın dönemde yapılan araştırmalar kanser rakamlarında artış olduğunu gösteriyor. Erken tanı ile tedavisinde önemli başarılar elde edilebilen kanser gibi hastalıklar için farkındalık bu günlerde daha da önem kazanıyor.

Dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanseri oluşturuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Pembe Top Sahada” projesi, bu yıl da “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olan Ekim ayında yedinci kez gerçekleştirilecek.
1 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Zenit ile oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahaya çıkacak Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’ya emanet olacak.

Neslihan Atagül Doğulu: “Mücadele ve Güç Kadının Doğasındadır”

Pembe Top Sahada projesine gönüllü destek veren Neslihan Atagül Doğulu, “Mücadele ve güç kadının doğasındadır” diyerek tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.
Projenin bir diğer gönüllü destekçisi, Ayten Alpün Yılmaz’ın objektifinin karşısına geçen Neslihan Atagül Doğulu, “Pembe Top Sahada projesine dahil olmak ve meme kanseri farkındalığı hareketine katılmak benim için çok değerli. Biliyoruz ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Bunu sağlayabilmek için ise yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek önem taşıyor. Ben de tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye ve bu önemli mesajı yaymak için desteğe davet ediyorum” dedi.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İş arkadaşlarınız ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yorucu koşullar olabilir.  İşlerinizle ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işleri tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Risk almak daha kolaylaşabilir. Zevk aldığınız konular da harcamalar yapabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili fikirler geliştireceğiniz zamanlar var. Bu konuda ilerlemek için, güçlü kişilerden destek almak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda gün içinde yorucu koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İşlerinizde daha sistemli olmak için plan yapmak durumunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız farklı düşünceler geliştirmenize neden olabilir. Ailevi konularla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.  Uğraştığınız işlerde olumlu ilerlemeler kaydedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hareketli bir gündesiniz. Gününüzü planlamak isteyebilirsiniz. Yazışmaların organizasyonunu yapmak size hız kazandıracaktır. Yakın çevrenizdeki kişilerin problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kulağınıza gelen dedikodulara fazla kulak asmayın. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili üstlerinizden destek alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Masraflarınızın arttığını düşünerek yeni bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklar konusunda yeni düşünceler ve planlar geliştirebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili, önemli kişilerden destek alabilirsiniz. İlerlemeniz açısından bu önemli bir fırsat olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İşinizle ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma koşullarınız ön plana çıkabilir. İlişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bedeninize ait konuları göz ardı etmeyin. Uğraştığınız konularda başkalarından destek görebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara daha fazla önem göstermenizde fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gizli kalmış konular gündeminizi oluşturabilir. Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Ruhsal gelişiminizle ilgili konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İşlerinizde daha sistemli olmak için fikirler geliştirebilirsiniz. Zorlandığınız konular gündeme gelebilir. Bu konuda planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. İşlerinizi organize etmek isteyebilirsiniz. Size kalan kısımlarıyla arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşeceğiniz kimseler size ilerlemeniz için yardımcı olabilirler. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için çalışacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapmak isteyebilirsiniz. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili düşüncelerinizi üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleyebilmeniz için önemli kişilerden tavsiyeler alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bunun için yeni fikirler yaratabilirsiniz. Uğraşacağınız işler için önceden planlamanız işlerinizi kolaylaştırabilir. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumluluklar sizi yorsa da yeni organizasyonlar oluşturmak size iyi gelecektir. Güçlü kişilerden alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili gün içinde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Çalışma hayatınızdaki yoğunluk artabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin ilerlemesini istiyorsanız, iyi organize olmanız gereken bir gündesiniz. Uğraştıran durumlara biraz daha özen göstermenizde fayda var. Güçlü kişilerden alacağınız destekler yolunuzu açacaktır. Çalışma hayatınızda hareketli zamanlar sizi bekliyor. Yabancılarla ilişkileriniz yoğun olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Filiz Has
    Filiz HasYürüyüş Ayakkabısı Seçmek
    Avukat Yaşar Öksüz
    Avukat Yaşar ÖksüzAnlaşmalı Boşanma ve Tazminat
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginCan boyundan geçer!
    Aylin Çetinkaya
    Aylin ÇetinkayaSonbaharda cilt bakımı
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDiş hekimi ile ortodontistin farkı nedir?
    Gizem Çaldağ
    Gizem Çaldağ"Ne yersen o’sun" ne demek?
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğa17 Eylül 2020 Başak yeniayı ve burçlara etkileri
    İpek Aykol
    İpek AykolBağımlılık ve önyargılar
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluMutluluk zihninizde
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluSizin kaş formunuz hangisi?
    En Çok İzlenen Videolar
    Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
    Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
    Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
    Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da

    Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da

    Yılda bir kez yapılan bu peynir için sipariş yağıyor!

    Yılda bir kez yapılan bu peynir için sipariş yağıyor!

    Kırışık gideren yöntem: Endopeel

    Kırışık gideren yöntem: Endopeel

    Jinekolojik kanserlerde tarama testleri neden önemli?

    Jinekolojik kanserlerde tarama testleri neden önemli?

    Sıradaki Haber