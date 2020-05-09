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09.05.2020 - 00:00 |

Peşi sıra 3 gezegen bu hafta geriliyor!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Peşi sıra 3 gezegen bu hafta geriliyor!
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Oldukça dikkat çekici bir haftadayız. Peşi sıra 3 gezegen bu hafta gerilemeye başlıyorlar. 11’inde Satürn, 13’ünde Venüs ve 14’ünde Jüpiter retro olacaklar. Gezegenlerin geri gitmesi zorunlu bir muhasebeyi de beraberinde getirir. İyicil gezegenlerin geri gitmesi iyi sayılmazlar. Bu dönemde yeniden üstünden geçilmesi gereken pek çok konu var. 11’i civarında iletişimde ve görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşanabilir. 12’si ile birlikte düşüncelerimizde daha esnek ve uyumlu olmayı gerektiren koşullar artıyor. Kurallar konusunda daha sorumlu olabiliriz. 13’ünde ise Mars Balık burcuna girerken Venüs de geri gidiyor. Bu dönemde duygusal nedenlerle, özellikle aşkta ve ilişkilerimizde daha dengesiz ve eserekli olabileceğimiz günlerdeyiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

10 Mayıs Pazar

Günün ilk yarısında bir gerginlik, dengesizlik olabilir, öğle sonrasında daha gerçekçi olabiliriz.

11 Mayıs Pazartesi

Duygusal açıdan bizi bağlayan ve hassas kılan konular içinde olabiliriz.

12 Mayıs Salı

Aşırı hırslar gündeme gelebilir, abartılı olabiliriz. Düşüncelerimize şekil vermeye çalışalım.

13 Mayıs Çarşamba

Bugün başkalarından çok farklı düşünebiliriz. Bu nedenle inatlaşmalar olabilir.

14 Mayıs Perşembe

Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha canlı ve hareketli olabileceğimiz bir gündeyiz.

15 Mayıs Cuma

Aşırı duygusallık ve tepkiler aşk hayatında karmaşaya neden olabilir. Olası kazalara da dikkat edelim.

16 Mayıs Cumartesi

Bugün fazla hayalci ve etki altındayız. Kendi kendimizi kurban haline düşürmeyelim.

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Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

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Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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