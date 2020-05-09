Peşi sıra 3 gezegen bu hafta geriliyor!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Oldukça dikkat çekici bir haftadayız. Peşi sıra 3 gezegen bu hafta gerilemeye başlıyorlar. 11’inde Satürn, 13’ünde Venüs ve 14’ünde Jüpiter retro olacaklar. Gezegenlerin geri gitmesi zorunlu bir muhasebeyi de beraberinde getirir. İyicil gezegenlerin geri gitmesi iyi sayılmazlar. Bu dönemde yeniden üstünden geçilmesi gereken pek çok konu var. 11’i civarında iletişimde ve görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşanabilir. 12’si ile birlikte düşüncelerimizde daha esnek ve uyumlu olmayı gerektiren koşullar artıyor. Kurallar konusunda daha sorumlu olabiliriz. 13’ünde ise Mars Balık burcuna girerken Venüs de geri gidiyor. Bu dönemde duygusal nedenlerle, özellikle aşkta ve ilişkilerimizde daha dengesiz ve eserekli olabileceğimiz günlerdeyiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
10 Mayıs Pazar
Günün ilk yarısında bir gerginlik, dengesizlik olabilir, öğle sonrasında daha gerçekçi olabiliriz.
11 Mayıs Pazartesi
Duygusal açıdan bizi bağlayan ve hassas kılan konular içinde olabiliriz.
12 Mayıs Salı
Aşırı hırslar gündeme gelebilir, abartılı olabiliriz. Düşüncelerimize şekil vermeye çalışalım.
13 Mayıs Çarşamba
Bugün başkalarından çok farklı düşünebiliriz. Bu nedenle inatlaşmalar olabilir.
14 Mayıs Perşembe
Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha canlı ve hareketli olabileceğimiz bir gündeyiz.
15 Mayıs Cuma
Aşırı duygusallık ve tepkiler aşk hayatında karmaşaya neden olabilir. Olası kazalara da dikkat edelim.
16 Mayıs Cumartesi
Bugün fazla hayalci ve etki altındayız. Kendi kendimizi kurban haline düşürmeyelim.