Peynirli çıtır patates kroket nasıl yapılır? - Patates köftesi tarifi
İçi peynirli dışı çıtır patates köfteleri yapmak çok kolay. Yemeklerin yanına yada atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz çok lezzetli bir Canan Kurban'ın çıtır peynirli patates kroket tarifini paylaşıyoruz. Peki, peynirli çıtır patates kroket nasıl yapılır? İşte peynirli çıtır patates kroket tarifi, patates köftesi...
Canan Kurban'ın peynirli çıtır patates kroket tarifini sizinle paylaşıyoruz. İçi peynirli dışı çıtır patates köfteleri yapmak çok kolay. Yemeklerin yanına ya da atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz çok lezzetli patates köfte olarak bilinen bu tarifi mutlaka evinizde deneyin. Yapımı çok kolay olan peynirli çıtır patates kroket tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki, peynirli çıtır patates kroket nasıl yapılır? İşte patates köftesi tarifi...
Malzemeler:
-1-2 adet haşlanmış patates
-Uzunlamasına dikdörtgen olacak şekilde doğranmış kaşar peyniri
-1 adet yumurta
-Ekmek kırıntıları
-Un
-Tuz
-Kırmızı toz biber
Peynirli çıtır patates kroket nasıl yapılır?
Canan Kurban'ın patates köftesi tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.
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