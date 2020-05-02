Tiyatrocular bu kez alkış değil, imza istiyorlar...

Tiyatrocular ve tiyatro emekçileri tarafından oluşturulan, kısa sürede 2 bin imza toplanan ‘Tiyatromuz Yaşasın’ metni, bugün kamuoyu desteğine açıldı. 2 aydır tiyatroları kapalı olan sanat emekçileri, “Bu kez alkışlarınızı değil, imzalarınızı istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladılar.

Pandemi… COVID – 19…

Çok değil, bundan 5 – 6 ay öncesine kadar bu kelimeler hayatımızda pek bir şey ifade etmiyordu. 2 ay öncesine kadar da hayatımızı, yaşam alışkanlıklarımızı etkilemiyordu. Ancak işte bu kadar kısa sürede her şey değişti. Değişime belki bir nebze alışıyoruz ama asıl zor olanı kısa ya da uzun vadede ne olacağını kestirememek.

Tabii ki bu süreçte her sektörden çalışanlar zarar gördü fakat özellikle kültür – sanat faaliyetleriyle geçimini sağlayanlar için hayat durma noktasına geldi.

Sahnede, kamera önünde ya da tuval başında yaratıcılıklarını sanat için konuşturanlar bu kez hayatlarını devam ettirmek için çabalamaya başladı.

2 bin imza topladılar

Bu çabalar, 2 bin tiyatro sanatçısını ‘Tiyatromuz Yaşasın’ talep metni etrafından birleştirdi. Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay, Yurdaer Okur, Levent Üzümcü, Şevket Çoruh gibi tiyatro sanatçılarının yanı sıra, Moda Sahnesi ve Kumbaracı 50 gibi tiyatrolar da metni imzaladı. 2 aydır tiyatroları kapalı olan ve talep metinlerine yetkililerden herhangi bir yanıt alamayan sanatçılar, metni bugün kamuoyu desteğine açtı.

Peki ne istiyorlar?

1- Kamusal tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalı.

2- Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalı.

3- 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalı.

4- Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmeli. Prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalı.

5- Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında unvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalı.

6- Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalı. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmeli.

7- Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmeli.

Can çekişiyorlar

Pandemiden önce de türlü sıkıntılar ile boğuşan tiyatrolar son yaşananlarla birlikte artık resmen can çekişiyor. Tiyatroların geleceği, alınacak kararlarla ve desteklerle belirlenecek. ‘İnsanı, insana, insanla, insanca anlatmanın sanatıdır tiyatro’… Bu anlatıma sıkı sıkıya sarılmalıyız.