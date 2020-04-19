Pirzola Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Pirzola çeşitleri arasında en zahmetli pişirme dana pirzolada olmaktadır. Dana pirzola; döküm tavada, ızgarada ya da fırında pişirilebilmektedir. Pirzola pişirmeden önce dikkat edilmesi gereken ilk püf nokta etin oda sıcaklığında olmasıdır. Yani pirzola soğutucudan çıktıktan sonra, birkaç saat ılıması için dışarıda bekletilmelidir.



Pirzola Nasıl Pişirilir?



Izgara ya da tavada pişecek pirzola üzerine yağ, tuz ve baharat sürülmesi yeterli olmaktadır. Et için başka herhangi bir uygulama yapmaya gerek yoktur. Pirzolanın orta pişmiş seviyeye gelmesi için 5 dakika kadar tava ya da ızgarada pişmesi gerekmektedir.



Fırında pişirilecek etin ise öncesinde mutlaka mühürlenmesi tavsiye edilmektedir. Fırında pişirilecek pirzola için uygun fırın derecesi 200 derece seviyesidir. Bu sıcaklıkta etler en fazla 20 dakika içerisinde yenmeye hazır hale gelmektedir. Fırında pişirilen pirzola, yanına domates, mantar ve biber gibi sebze eklenerek de tatlandırılabilmektedir.



Fırında ve Tavada Tavuk – Kuzu Pişirme Yöntemleri



Tavuk ve kuzu pirzola, dana pirzolaya kıyasla daha kolay pişirilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, etleri dövdürmeden almaktır. Ayrıca pişirme sırasında eti çevirmek için mutlaka maşa kullanılması gerekmektedir.



Çatal gibi delici aletler etin suyunu kaybetmesine neden olmaktadır. Etin marinasyonu da lezzet açısından oldukça önemlidir. Buna göre kuzu pirzola pişmeden bir gün önce soya sosuna yatırılabilmektedir. Soya sosu sevmeyenler için de süt ve soğan suyu karışımı ile marinasyon yapmak mümkündür. Önceden yapılan marinasyon, pişirme sırasında etin daha sulu ve yumuşak olmasına yardımcı olmaktadır.



Tavuk ve kuzu pirzola önceden kızdırılmış tavaya biraz yağ ve baharat eklenerek atılmaktadır. Etlerin pişme süresi damak zevkine göre değişmektedir. Orta pişmiş bir kuzu pirzola her iki tarafı 1 dakika ateşte beklediğinde yenilebilir kıvama gelmektedir.



Bu pirzolalarda fırınlama işlemi yapılırken mühürleme yapmak mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak tavuk pirzolaya baharatların pişmeye yakın atılması tavsiye edilmektedir.