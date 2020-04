Pirzola Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Pirzola etinin genellikle buzdolabından çıkarıldıktan sonra ortalama 1 saat kadar bekletmek önemlidir. Böylece et daha da yumuşak hale gelir. Bekleme işleminden sonra pişirme işlemine geçilmesi gerekir. Tavada pişirilen pirzola et genellikle daha yoğun içeriğe yani yağa sahip olacaktır. Genellikle ızgara şekilde pişirilen pirzola cinsi, sağlık açısından daha faydalı ve hafif içerikte olacaktır.Tavada ya da fırında her pirzola etini pişirmek oldukça kolaydır. Yani sadece dana pirzola değil, kuzu ya da tavuk pirzolayı da istediğiniz yöntemler ile pişirebilirsiniz.

Fırında Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Fırında tavuk, kuzu ya da dana pirzola etini pişirmek yemeğin daha hafif olmasını sağlar. Pirzola etine istediğiniz lezzeti vermek için öncelikle pirzolayı tavada mühürlemeniz gerekir. Ardından daha önceden ısıtılmış olan yaklaşık 200 derecedeki fırına pirzolaları koyabilirsiniz. Fırına atılan pirzola etleri çeşitli sebzeler ile tatlandırılabilir. Hafif su ekleyerek, etin daha yumuşak olmasını da sağlayabilirsiniz. Ortalama olarak 15-20 dakika kadar pirzolaları fırında pişirin. 5 dakika kadar dinlenmeden sonra pirzolaları servis edebilirsiniz.

Tavada Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Hafif yağlı bir tavada pirzola etlerini pişirmeniz mümkündür. İster tavada isterseniz de bir ızgarada kuzu, tavuk ve dana pirzolaları lezzetli bir hale dönüştürebilirsiniz. Pişirmeye başlamadan önce tavanın yüksek ısıya ulaşmasını beklemeniz gerekir. Mühürleme denilen yöntem ile pirzolaları 1’er dakika kadar yüksek ateşte pişirmelisiniz.

Yüksek ateşte pişen pirzolalar ortalama 5 dakika sonra hazır hale gelecektir. Bu işlemlerden önce pirzola etlerini çeşitli baharatlar ile marine ederseniz, etleriniz daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Tavada hafif bir yağ olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi halde etler olduğundan daha yağlı bir tat verecektir.