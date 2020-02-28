Planlar aniden değişebilir

Bugün ne yapılabilir? Sabah erken saatlerde bazı kısıtlamalar, engeller yaşasak da, bugün yeni bir yol deneyerek farklı konulara açılabiliriz. Ay saat 10:29’dan itibaren Boğa burcuna ilerleyecek ve burada (17:49) Uranüs’le de birleşecek. Yeni bir fikir farklı bir uygulamaya yol açabilir. Bugün maddi konularda daha orijinal fikirlerle hareket edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Aynı zamanda beklenmeyen durumlar, gelişmeler neden ile parasal açıdan karışıklık da yaşayabiliriz. Elimizdeki birikimleri kullanmanın yollarını arayacağız. Bugün görüşmeler, ziyaretler ve anlaşmalar açısından da bereketli olabilir. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla sohbet, diyalog ve ilginç fikirler var. İyi değerlendirmeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Yılan Sezgilerimiz önemli. Daha derin düşünceler ve hassasiyetler var. Yılan burcu ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.