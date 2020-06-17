Planları değiştirmek gerekebilir

Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür henüz geri dönmeden önce süregelen işlerde bazı değişiklikler ya da aksamaların farkına varabiliriz. Bugün yapıcı düşünmek ve sorumluluklara dikkat etmek konusunda daha özenli olmak gerekiyor. İşler yavaşlayabilir ya da yeteri kadar hızlı ilerleyemediğimizi görebiliriz. Bu durumda sabırlı davranmak ve yeni bir plan yapmak fayda olacak.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde gündeme gelen ani değişiklikler nedeni ile yeni bir plan yapmak faydalı olacak. Durup biraz daha fazla düşünmeliyiz. Bugünlerde sonlanan enerjiler ve kapanan koşullar var. Özellikle akşam saatlerinde bu durum daha belirgin olabilir. Maddi konularda disipline ihtiyacımız artıyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Jaguar Eksik şeyler öne çıkıyor. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.