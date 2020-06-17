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17.06.2020 - 00:00 |

Planları değiştirmek gerekebilir

Sabırlı davranmak ve yeni bir plan yapmakta fayda var!

Planları değiştirmek gerekebilir
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Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür henüz geri dönmeden önce süregelen işlerde bazı değişiklikler ya da aksamaların farkına varabiliriz. Bugün yapıcı düşünmek ve sorumluluklara dikkat etmek konusunda daha özenli olmak gerekiyor. İşler yavaşlayabilir ya da yeteri kadar hızlı ilerleyemediğimizi görebiliriz. Bu durumda sabırlı davranmak ve yeni bir plan yapmak fayda olacak.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde gündeme gelen ani değişiklikler nedeni ile yeni bir plan yapmak faydalı olacak. Durup biraz daha fazla düşünmeliyiz. Bugünlerde sonlanan enerjiler ve kapanan koşullar var. Özellikle akşam saatlerinde bu durum daha belirgin olabilir. Maddi konularda disipline ihtiyacımız artıyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Jaguar   Eksik şeyler öne çıkıyor.  Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.

 

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Bu konuda yeni fikirler geliştirebilir ve bunları hemen uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde olaylara karşı çok daha iyimser yaklaşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlerleyen saatlerde iletişime daha açık olacaksınızDevamını Oku

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Bugün

Hayatınız için olumlu adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İmaj değişikliği yapmak size iyi gelebilir. Sabah saatlerinde ilgilendiğiniz konularda abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız şeylere para harcamaktan çekinmeyeceksiniz.Devamını Oku

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Bilemediğiniz konular tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Sabah saatlerin de hobilerinize düşkünlük söz konusu. Bugün hareketli ve iletişime dayalı bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Bu konuda kabullenme içine girmek sizi rahatlatabilir. Akşamüstü kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler üreteceğiniz ve harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde işlerinizin rast gitmesinden dolayı kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda abartıya kaçabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ticari görüşmeler yapacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yapıcı hareketler içinde olmalısınız. Parasal konularınızla daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları fazla abartma eğilimindesiniz. Zevk aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelecektir. Akşam sanatsal aktivitelerde bulunabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni konulara ilgi duyacağınız günlerden birindesiniz. Hayatınızdaki olaylarda bütünü görmek için adımlar atabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi açıkça ifade etmek isteyeceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi aksatıp kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişim halinde olmak size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar sizi bekliyor.Devamını Oku

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Bugün

Endişelendiğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.  Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan koşullara daha fazla dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir. İletişimi bol hareketli bir gündesiniz. Akşam saatlerinde rahatlamak için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızdaki ikili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle denge kurmak isteyebilirsiniz. Yapıcı durumların oluşacağı işlerle ilgilenebilirsiniz. Parasal konulara karşı dikkatli davranmalısınız. Eşinizden beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Akşamlar ticari konular ve anlaşmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için toplantılar yapabilirsiniz. Yeni bir hizmet ortaya koymak için çalışmalara başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ticari görüşmeler yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sabah saatleri ilgilendiğiniz konularla ilgili daha kolay risk alabileceksiniz. Şanslı zamanlar söz konusu. Zevklerinizde abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni fikirlerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizle ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yapıcı konularla ilgili konuşup, ortak kararlar alabilirsiniz. Sabah saatlerinde olaylara karşı çok daha iyimser yaklaşabilirsiniz. Güven arayışında olacağınız zamanlar var. Emlak konularıyla ilgili yeni girişimlere atılmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde çevrenizdekilerle birlikte hareketli zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yapıcı hareketin, iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Sabah saatlerinde şanslı olduğunuz zamanlar var. İyimser tavrınızla işlerinizin daha kolay ilerlemesiniz sağlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki dedikodular kulağınıza gelebilir. Akşam saatlerinde zekânızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ticari anlaşmalar söz konusu.Devamını Oku

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