Planlarımızı gözden geçirebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün oynak koşulları hesaba katarak hareket etmek gerekiyor. Yay burcunda Ay daha fazla sorgulama, hareket ve özgürlük isteği getirmekte. Uzaklarla, yabancılarla ilgili işlerde ya da eğitsel bir konuda yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışabiliriz. Yeniden Balık burcuna dönen Merkür süregelen işleri bir kez daha ele alabileceğimizi göstermekte.

Nelerden kaçınmalı? Bugün koşulla pek tutarlı olmayabilir. Gelecek yönünde daha gerçekçi düşünmek durumundayız. Özellikle öğle saatlerinde daha dikkatli ve planlı olalım, düşüncelerimizi toplamaya bakalım. Saat 19:25’ten sonra daha uğraştırıcı ya da duygusal açıdan zorlayıcı bir durumla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Rüzgar Düşüncelerimizi gözden geçirebiliriz. Rüzgar dönemindeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak da oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.