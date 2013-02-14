Polat Alemdar baba oluyor!

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz (42) baba olmaya hazırlanıyor.



Şaşmaz'ın 12.12.12 tarihinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşi Nagehan Kaşıkçı'nın 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Müjdeli haberi geçtiğimiz hafta sonu alan ünlü oyuncu sevincini ilk olarak ailesiyle paylaştı.



Baba olmak için eşinin okulunu bitirmesini bekleyeceği konuşulan Şaşmaz'dan gelen bu haber aileleri de şaşırttı.



Eşinin hamile olduğunu birkaç yakın dostu dışında kimseye söylemeyen Şaşmaz'ın büyük bir heyecan içinde olduğu öne sürüldü. Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nagehan Kaşıkçı eğitimine devam etmeyi planlıyor.



Çift, Maldivler'de balayını geçirmişti.

Vatan Magazin