Polen mevsiminde besin alerjisi

Finlandiya’nın Oulu Üniversitesi’nden Dr. Kaisa Pyrhönen ve ekibinin yaptığı araştırma, anne karnındaki ilk üç ayını nisan veya mayısta tamamlayan çocukların besin alerjisi olma riskinin bu dönemi kasım veya aralıkta tamamlayanlara göre üç kat fazla olduğunu gösterdi.

Ülkenin güneydoğusunda, 1 Nisan 2001 ve 31 Mart 2006 arasında doğan yaklaşık 6 bin çocuğun alerji durumunun incelendiği araştırma, haziran veya temmuzda doğanların bazı besinlere alerjisi olma riskinin yüzde 5, ekim veya kasımda doğanların ise yüzde 9,5 olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, İngiliz "Journal of Epidemiology And Community Health" dergisinde yayımlandı.