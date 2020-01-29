PoPuP Tiyatro Topluluğu, Şubat’ta Elazığ için sahnede

Kasım ve Aralık ayında Karaköy İkinci Kat’ta, Ocak’ta ise Kadıköy TiyatrOPS’ta seyriciyle buluşan oyun, 11-20-25 Şubat tarihlerinde Gayrettepe KATS Sahnede Elazığ için perdelerini açacak. Salih Coşkun’un yazıp yönettiği ve Volkan Sümbül ile birlikte rol aldığı iki kişilik oyunun tanıtım bülteninde “Yedi-VII” hakkında şu bilgiler yer alıyor: ““İki küçük çocuğu olan, karısını seven, işi gücü yerinde, iyi okullarda okumuş, şehrin ortasında yüksek bir rezidansta oturan kentli, sağlıklı ve orta yaşlı bir adam için ‘herşey yolunda’ deriz, değil mi? Erkan Altuni, bir sabah uyandığında dairesinde yalnız ve çaresiz kaldığını görür. Karısı ve çocukları onu terk etmiş, tüm iletişim imkânları elinden alınmıştır. Evde hapistir ve dış dünya ile hiçbir bağı yoktur artık. Kıstırılmış ve yalnızlaşmış insanın, çaresizce yedi büyük günahın esiri olmasının hikâyesidir Erkan Altuni’nin hikâyesi. Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet, oburluk, tembellik ve açgözlülük çepe çevre saracaktır Erkan’ı. Ta ki bir sürpriz ile kendini bu kıskaçtan kurtarana dek.”

“Yedi-VII”nin yardımcı yönetmenliği ve dış seslerini Serkan Kıranta, Müzik-Işık-Tasarım ve Uygulamasını Hakan Özkan ve Gökay Demirbilek, dekor ve afiş tasarımını Dome Asya, fotoğrafçılığını Fatih Doğan, Fulya Doğankara üstlendi.

Biletinial.com dan satışa sunulan oyun biletleri aynı zamanda KATS Sahne Gişesinden de temin edilebilir.