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21.02.2020 - 10:15 |

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Kışın evinizin mükemmel kokmasına sebep olacak portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Misafirlerinize veya sevdiklerinize farklı lezzetler sunmak istiyorsanız, bu tarif size göre! İşte portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi...

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Fotoğraf: Purewow

Portakal ve bitter çikolatanın birleştiği çörek tarifini öğrenmeye hazır mısınız? Hem poğaça kıvamında hem de turta kıvamında olan portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi için malzemeler oldukça basit! Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu lezzeti mutlaka deneyin. İşte portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi...  

Malzemeler:

-300 gram un
-1/4 bardak toz şeker
-Yarım çay kaşığı deniz tuzu
-Yarım çay kaşığı hazır toz maya
-2 büyük hafif çırpılmış yumurta
-Yarım su bardağı soğuk tam yağlı süt
-7 yemek kaşığı oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı
-170 gram kaliteli bitter çikolata
-2 adet ince ve yuvarlak dilimlenmiş portakal

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Üzeri için:

-Vanilya şekeri veya normal şeker
-1 adet yumurta

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Nasıl yapılır?

-Bir kabın içerisine unu, toz şekeri ve tuzu ekleyin ve karıştırın.
-Daha sonra toz mayayı da içine ekleyip karıştırmaya devam edin.
-Yumurtaları ve sütü de ekleyip 4 dakika daha karıştırın. Hamurunuz yapışkan kıvam olacaktır, korkmayın.
-Mikserin hızını yükseltin ve her seferde 1 yemek kaşığı terayağını ekleyin. Tüm süreç 3 dakika sürecektir.
-Her şeyin homojen olduğundan emin olun ve hamurunuzun pürüzsüz olmasına dikkat edin.
-Hamurunuzu bir kaseye aktarın ve üzerini örtü ile örtüp 12 saat boyunca buzdolabında saklayın.
-İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamurdan 15 adet yuvarlak olacak şekilde her iki tepsiye de bölüştürün.
-Üzerini bir örtü ile kapatı ve 30 dakika bekletin.
-Fırınınızı 180 dereceye getirin ve ısınması için bekleyin.
-Çöreklerin üzerine yumurtayı sürün ve şekeri bolca serpin.
-Her çöreğin ortasına bir parça bitter çikolata koyun ve portal dilimleriyle örtün.
-Yeniden üzerine şeker serpin ve bu sefer bir tutam tuz da ekleyin.
-Tepsileri fırına aktarın ve çörekleriniz kahverengi olana kadar 25-30 dakika pişirin.
-Servis yapmadan önce 10 dakika soğutun. Oda sıcaklığında servis yapın.

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Afiyet olsun.

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