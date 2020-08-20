Pratik düşünmek gerek

Bugün ne yapılabilir? Bugün Merkür de pratik ve çalışkan Başak burcuna ilerliyor. Günün erken saatleri daha sıkışık olabilir ama bu saatten sonra etkin ve üretken olmak için pek çok neden var. Tembellik etmeyeceğiz. Yeniayın enerjisi yeni koşulların, değişikliklerin gündeme geldiğini gösteriyor. Hızlı düşünmek, karar vermek mümkün.

Nelerden kaçınmalı? Makul düşünmek, mümkün olduğu kadar kurallara dikkat etmek bize fayda sağlayacak. Sağlık ve hijyen konularında daha duyarlı olmamızı gerektiren durumlar olabilir. Düşüncelerimizi pratik alana aktarabiliriz. Özellikle öğle sonrasında yeteneklerimizi göstermek ve kendimizi geliştirmek yönünde olumlu fırsatlar var. İyi değerlendirmeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Fırtına Bazı zor gerçeklerle karşılaşabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.