Pratik ve kolay şekerpare tarifi - İrmikli şekerpare nasıl yapılır?
Pastane usulü pratik ve kolay şeker pare yapmaya ne dersiniz? Hem pratik oluşu hem de lezzetiyle en çok tercih edilenler arasında yer alan şekerpareyi pratik tarifimizle hazır almak yerine evde yapabilirsiniz. Üstelik irmikli şeker pare sevenler bu tarifimize bayılacak.Peki irmikli şekerpare nasıl yapılır? İşte ev yapımı kolay şekerpare tarifi...
Pastaneden veya fırından satın almak yerine evinizde kolay şekerpare tarifi hazırlayabilirsiniz. Üstelik irmikli şeker pare olarak paylaştığımız bu tarif çok basit malzemelerden oluşuyor. Şekerpare, hem pratik oluşu hem de lezzetiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, irmikli şekerpare nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay şekerpare tarifi...
Ev yapımı kolay şekerpare için:
İrmikli şeker pare malzemeler:
-125 gram oda sıcaklığında tereyağ
-1 bardak pudra şekeri
-2,5 kaşık irmik
-1 yumurta
-1 paket vanilya
-1 paket kabartma tozu
-2 bardak un
Şerbet için:
-3,5 bardak şeker
-4 bardak su
-2-3 damla limon suyu
-Üzerine tane fındık
Ev yapımı kolay irmikli şekerpare nasıl yapılır?
Birinci adım: Yağ, irmik, pudra şekeri ve yumurtayı elinizle iyice ezerek karıştırın.
İkinci adım: Vanilya-kabartma tozunu ekleyin ve çok sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurun.
Üçüncü adım: Hamura yumuşak şekil verip üzerine fındık bastırıp pişirin.
Dördüncü adım: Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şurubu kaynatıp soğuttuktan sonra dökün ve dinlendirin.
Afiyet olsun.