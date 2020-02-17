Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi
17.02.2020 - 15:49 |

Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi çay saatlerinin vazgeçilmeyen enfes atıştırmalık tarifleri arasında yer alır. Çat kapı gelen misafirlerinize, aniden gelen tatlı krizlerinize un kurabiyesi tarifi ile taçlandırabileceksiniz. Evinizde ağızda dağılan ve pastane usulü; kolay ve pratik un kurabiyesi tarifi hazırlayabilirsiniz. Peki, pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan, pastane usulü un kurabiyesi tarifi...

Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi, çay saatlerinin vazgeçilmez en önemli lezzetleri arasında yer almaktadır. Akşam gelen çat kapı misafirlerinize, aniden gelen tatlı krizlerinizi ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi ile taçlandırabilirsiniz. Un kurabiyesi hamurunun kıvamı oldukça önemlidir. Un kurabiyesi hamurunun kıvamında bir malzeme eksikliği veya fazlalığı tarifinizin alt üst olmasına neden olabilir. Dolayısıyla un kurabiyesi tarifinizin malzemelerinin miktarı, malzemeleri ekleme sırası oldukça önemlidir. Aksi takdirde un kurabiyesi tarifiniz ya çok sert ya da çok yumuşak olacaktır. Peki, kolay ve pratik un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte pastane usulü ve ağızda dağılan un kurabiyesi yapımı... 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Pratik ve kolay un kurabiyesi püf noktası

Un kurabiyesi hamurunu yoğurduktan sonra bir süre dolapta bekletmeniz gerekmektedir. Hamurunun toparlanması için dolapta beklemesi önemlidir.

Ağızda dağılan, pastane usulü un kurabiyesi malzemeler:

- 1 su bardağı pudra şekeri
- 250 gram oda sıcaklığında yumuşak margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı un
- Üzerine serpmek için 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya

Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Kolay ve pratik un kurabiyesi nasıl yapılır?

1. adım: Derin ve geniş bir kâsede şeker, sıvı yağ ve margarini karıştırın. Sonra nişastayı ilave edip yoğurun. Son olarak vanilya ve unu yavaş yavaş yedirerek ilave edin. Pürüzsüz ve yumuşak bir kurabiye hamuru elde edin.

2. adım: Hamurdan ceviz büyüklüğünde ya da daha küçük parçalar koparıp, avuç içinizde yuvarlayın. Yuvarlak toplar elde edin ve hafifçe üzerinden bastırın. Yağlı kâğıt serilmiş tepsi üzerine ya da yağlanmış fırın tepsisine 2-3 cm aralıklarla dizin.

3. adım: Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında kurabiyeler hafif sararıncaya dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fazla pişirirseniz kurabiyeler kahverengiye döner.

4. adım: Fırından çıkarın ve soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Afiyet olsun. 

 

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha gayretli hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Öğleden sonra işlerinizde yoğunluk olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların içine daha fazla girmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ilgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz.  Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almaktan çekinmeyeceksiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil. İlerleyen saatlerde koşullar daha rahat olacaktır. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabileceğiniz zamanlar var.  İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanTükenmişlik sendromu nasıl anlaşılır?
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca23 Şubat Balık Yeniayı
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanNeden hastalanıyoruz?
    Merve Girgin
    Merve GirginNe izlesek?
    Serra Özsoy
    Serra ÖzsoyDefilelerin perde arkası
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşBahar öncesi güllerin bakımı nasıl yapılır?
    Serhat Yabancı
    Serhat YabancıKırık cam teorisi
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkBişektomi ile yanak inceltme
    Op.Dr. Ekrem Keskin
    Op.Dr. Ekrem KeskinÜçgen yüz estetiği
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluNLP ve yaşam illüzyonları
    En Çok İzlenen Videolar
    3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
    Peri Tozu | Botoks uygulamasıPeri Tozu | Botoks uygulaması
    Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
    Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlıklı ve uzun tırnaklara kavuşmak için 4 ipucu

    Sağlıklı ve uzun tırnaklara kavuşmak için 4 ipucu

    Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

    Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

    New York Moda Haftası'nda gurur tablosu: RaisaVanessa

    New York Moda Haftası'nda gurur tablosu: RaisaVanessa

    Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

    Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber