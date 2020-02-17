Pratik ve kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? - Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi, çay saatlerinin vazgeçilmez en önemli lezzetleri arasında yer almaktadır. Akşam gelen çat kapı misafirlerinize, aniden gelen tatlı krizlerinizi ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi ile taçlandırabilirsiniz. Un kurabiyesi hamurunun kıvamı oldukça önemlidir. Un kurabiyesi hamurunun kıvamında bir malzeme eksikliği veya fazlalığı tarifinizin alt üst olmasına neden olabilir. Dolayısıyla un kurabiyesi tarifinizin malzemelerinin miktarı, malzemeleri ekleme sırası oldukça önemlidir. Aksi takdirde un kurabiyesi tarifiniz ya çok sert ya da çok yumuşak olacaktır. Peki, kolay ve pratik un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte pastane usulü ve ağızda dağılan un kurabiyesi yapımı...

Pratik ve kolay un kurabiyesi püf noktası

Un kurabiyesi hamurunu yoğurduktan sonra bir süre dolapta bekletmeniz gerekmektedir. Hamurunun toparlanması için dolapta beklemesi önemlidir.

Ağızda dağılan, pastane usulü un kurabiyesi malzemeler:

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 250 gram oda sıcaklığında yumuşak margarin

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 2 su bardağı nişasta

- Yarım su bardağı un

- Üzerine serpmek için 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 paket vanilya

Kolay ve pratik un kurabiyesi nasıl yapılır?

1. adım: Derin ve geniş bir kâsede şeker, sıvı yağ ve margarini karıştırın. Sonra nişastayı ilave edip yoğurun. Son olarak vanilya ve unu yavaş yavaş yedirerek ilave edin. Pürüzsüz ve yumuşak bir kurabiye hamuru elde edin.

2. adım: Hamurdan ceviz büyüklüğünde ya da daha küçük parçalar koparıp, avuç içinizde yuvarlayın. Yuvarlak toplar elde edin ve hafifçe üzerinden bastırın. Yağlı kâğıt serilmiş tepsi üzerine ya da yağlanmış fırın tepsisine 2-3 cm aralıklarla dizin.

3. adım: Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında kurabiyeler hafif sararıncaya dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fazla pişirirseniz kurabiyeler kahverengiye döner.

4. adım: Fırından çıkarın ve soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Afiyet olsun.