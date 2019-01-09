Yüz Gençleştirme Yöntemleri

Yüz cildi, cilt altı yağ dokusu, mimik kasları, yağ yastıkçıkları, yüz cildini derin dokulara bağlayan ligamanlar ve kemik dokusunun her birinde yıllarda içerisinde genetik ve yerçekimi, sigara, alkol, makyaj, düzensiz yaşam, hastalıklar vb. çevresel faktörlerin etkisi ile yaşlanma yönünde birçok değişim söz konusudur.

Yüzde yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevrelerinde, kaşlar arasında ve alındaki kırışıkların artması, kaş kenarlarının aşağıya düşmesi ve burundan ağız köşelerine uzanan oluklarda derinleşmesi şeklinde kendini gösterir. Bu aşamada alın ve göz çevrelerine yapılan botoks uygulaması ve derin oluklara yapılan dolgu işlemi gibi ameliyat dışı yöntemlerle yaşlanmanın ilk belirtilerini etkili bir şekilde gidermek mümkündür. Bunlara ek olarak kimyasal soyma, lazer uygulamaları veya plateletten zengin plazma (PRP) enjeksiyonları gibi bazı işlemler, yüz cildinin daha parlak, sıkı ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olmaktadır.

İlerleyen yıllarda yüzün üst bölümünde alın derisinde gevşeme, kaşlarda düşme ve göz kapaklarında torbalanma belirginleşir; yüz daha yaşlı ve yorgun görünmeye başlar. Bu aşamada alın germe, kaş kaldırma ve gözkapağı estetik ameliyatları yüzün üst kısmındaki yaşlanma sürecini tersine çevirir.

Yüzün orta kısmında elmacık kemikleri ve yanaklardaki cildin gevşemesi ve cilt altı yağ yastıkçıklarının aşağıya doğru yer değiştirmesi sonucu elmacık kemiklerinin dolgun görünümü kaybolur, gözaltlarında çukurlaşma, yanaklarda sarkma, ağız kenarlarındaki oluklarda derinleşme görülür. Dudaklarda incelme ve sarkma izlenir. Yüzün alt kısmında çenenin her iki yanındaki sarkma ve torbalanmalar yüzün oval yapısının bozulmasına ve yaşlı bir görünüm kazanmasına neden olur. Aynı şekilde gıdı ve boyun kısmındaki yağ birikimleri, sarkmalar ve derin kırışıklıklar yaşlı yüz tablosunu tamamlar.

Yüzün orta ve alt kısımlarındaki yaşlanma belirtilerinin düzeltilmesinde en etkili yöntem yüz ve boyun germe ameliyatıdır.

Yüz Germe Ameliyatları İçin İdeal Dönem

Yüz germe ameliyatı kararının alınmasında yaştan çok yüzdeki değişimler belirleyici olmaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz yaşlanma belirtileri belirginleşmiş kişi aynadaki ve fotoğraflarındaki görüntüsünden rahatsız olmaya başlamış ise ameliyat zamanı gelmiş demektir. Ameliyat için 60’lı yaşları beklemeye gerek yoktur; ideal dönem 40-60 yaşlar arasındaki orta yaş dönemidir.

Orta Yaşta Yüz Germe Ameliyatının Avantajları

Yüzdeki sarkmalar çok ileri düzeye gelmeden, daha erken dönemde yüz germe ameliyatı olmanın gerek tıbbi gerek sosyal birçok avantajı söz konusudur:

* Kişi daha genç ve sağlıklı olduğu için ameliyat ve sonrası süreci daha kolay geçirir.

* Yüzdeki sarkmalar daha sınırlı olduğu için “daha az iz bırakan” ve “daha kısa süren” mini yüz germe tekniği ile giderilebilir.

* Ameliyat esnasında daha sınırlı bölgede cilt kaldırılır ve işlem yapılır ki bu daha az komplikasyon riski demektir.

* Ameliyat sonrası oluşan şişlik ve morluklar çok sınırlı, toparlanma dönemi klasik yüz germeye göre daha kısa olur.

* Yaş daha genç olduğu için yara iyileşmesi ve toparlanma daha kolay olur.

* Ameliyat sonrası yüz görünümündeki elde edilen gençleşme çevre tarafından daha doğal karşılanır.

* Yüz germe işlemini daha erken yaşlarda yaptıranlar, halen aktif oldukları iş ve sosyal yaşamlarında daha genç ve dinamik bir yüz görünümüne sahip olmanın konforunu yaşar.

MACS Lift Tekniği ile Yüz Germe

Minimal Access Cranial Suspension kelimelerinden oluşan MACS lift yöntemi; daha kısa kesilerden girilerek, sınırlı miktarda cilt kaldırıldıktan sonra, aşağıya doğru yer değiştirmiş olan yüzün yumuşak dokularının yukarıya, olması gereken yerlere, dikişler yardımı ile asılma işlemidir.

* Bu teknik genellikle, yüz ve boyun derisinde aşırı sarkma ve gevşemenin olmadığı, orta yaş grubu hastalarda tercih edilir.

* Kulak memesinin önünden başlayıp, kulak içine gizlenen ve yukarıda saçlı deriye uzanan 5-7 cm’lik bir kesi yapılır ve yaklaşık 5 cm’lik alanda yanak derisi kaldırılır.

* Ameliyat sonrası erken dönemde bu kesi saç modeliyle kolaylıkla gizlenebilir. Geç dönemde de izlerin büyük kısmı kulak içi ve saçların içinde kaldığı için dikkat çekmez.

* Sınırlı bir alanda ve sadece yüz cildi kaldırıldığı için daha derin planda olan yüz sinirleri ile hiç karşılaşılmaz bu nedenle yüz sinirlerini zedeleme riski çok düşüktür.

* Cilt altında aşağıya doğru yer değiştirmiş, sarkmış olan yüzün yağ yastıkçıkları ve yumuşak dokuları dikişler yardımı ile yukarıya, olması gereken yere getirilir ve oraya tespit edilir.

* Kaldırılan yüz cildi klasik yöntemlerdeki gibi yana doğru eğil yukarıya doğru çekilir ve çok az cilt çıkartılır ve bu nedenle daha doğal sonuçlar elde edilir.

* Aynı senasta gıdık ve boyun bölgesindeki yağlar liposuction ile alınır. Asma dikişleri sayesindeki boyun derisindeki orta derece sarkmalar da giderilir ve boyun daha genç bir görünüm kazanır.

* “MACS lift” tekniği sayesinde yüzün elmacık kemikleri üzerindeki sarkmalar toparlanır, burun kenarındaki oluklar hafifler, yanak ve alt çenedeki sarkmalar giderilir ve boyun da gençleşir.

* Ortalama 2.5 saat süren ameliyat lokal anestezi ve genel anestezi altında kaş kaldırma, göz torbalarının alınması, yüze yağ enjeksiyonu gibi işlemlerle de kombine edilir.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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