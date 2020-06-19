Terleme Sorununa Çözüm Botoks

Herkese Merhabalar,

Yaz mevsimi geldi çattı. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte, terleme sorunu olan kişilerin kabusu da başlamış oldu. Peki bu sorundan kurtulmak için neler yapılabilir? Bu problemin kalıcı bir çözümü var mıdır? Gelin bu soruların yanıtlarını hep birlikte bulalım.

Sosyal ve Özel Hayatı Etkiliyor…

Bazı kişilerin avuç içi, koltuk altı gibi bölgelerde yaşadığı aşırı terleme sorunu, özel ve sosyal hayatlarındaki kaliteyi büyük ölçüde etkilemektedir. Deodorant, roll-on ve terleme önleyici kremler ise bu sorunu ancak kısmi ve geçici olarak gidermektedir.

Giyilen kıyafetlerin koltuk altı kısımlarının ıslanması, kişilerde utanma hissi ve toplulukta bulunmak istememe durumlarını yaratmaktadır.

Ancak tüm bu problemlerin bir çözümü var. Uzman kişilerin yeterli miktarda uygulayacağı botoks işlemi, bu kişilerin yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlayacaktır.

Botoks Ağrı ve Acı Yapmıyor!

20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanan koltuk altı botoks işlemi, uygulanan kişide herhangi bir acı ve ağrı oluşturmamaktadır. Kişi, işlem sonrasında rutin yaşamına sorunsuz bir şekilde devam edebilir.

Bu uygulamayı yaptıran kişiler, sosyal hayatta daha aktif ve özgüvenli olabilirler. Kişilerin bu işlemi yaz mevsiminin başında uygulatmaları, uzun yaz mevsiminin rahat geçimelerini sağlayacaktır.

İşlemi yaptıran hasta, 1 hafta 10 gün kadar sonra kontrol edilir ve terleme durumu analizi yapılır. Terleme sorunu ortadan kalkmışsa sorun yoktur fakat terleme devam ediyorsa (ki bu nadir görülen bir durumdur) ek doz uygulanır ve problem çözüme kavuşturulmuş olur.

Vücuda Zararı Yok

Terleme botoksu, yaptıran kişinin vücuduna bir zararı yoktur. Terleme botoksunu uygulatmak isteyen bazı kişiler, ‘koltuk altıma bu botoksu uygulatırsam acaba var olan ter vücudumun başka bir bölgesinden mi dışarı atılır?’ gibi endişeler yaşamaktadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Uygulama yapılan bölgelerde var olan ter sorunu ortadan kalkar ve vücudun başka bir bölgesinde oluşmaz.

4-5 Ay Kadar Devam Ediyor

Bu tip uygulamaları yapan, uzman olmayan ve deneyimsiz olan çok fazla kişi var. Bu durum insanlar için büyük bir tehlikedir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle kişiler terleme botoksu yaptıracakları kişiyi çok iyi araştırarak seçmeliler. Uygulamayı yapacak olan doktor konu hakkında deneyimli ve uzman olmalıdır.

Bunun yanında uygulanacak botoks maddesi de kaliteli olmalıdır. Bu işlemin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte, genel olarak 4-5 ay kadar sürmektedir.